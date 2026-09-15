La Municipalidad de Santa Fe y el Gobierno de la Provincia avanzan en una intervención integral para transformar el sector sur del Parque Federal, en el entorno donde actualmente se construye la nueva Estación Policial Centro. La dependencia de seguridad se ejecuta sobre un terreno cedido por el municipio, a través de la aprobación del Concejo Municipal, a la Provincia, y forma parte de una estrategia de recuperación de este sector de la ciudad.
Transformación integral en el Parque Federal: abrirán calle Luciano Torrent y sumarán nuevos espacios públicos
La intervención, financiada por el Gobierno provincial, acompañará la construcción de la nueva Estación Policial y permitirá generar una nueva conexión Este-Oeste en la ciudad. El proyecto contempla además desagües, veredas, bicisendas, iluminación, espacios deportivos y mejoras integrales en el entorno.
En ese marco, el Gobierno provincial financia además una serie de obras complementarias destinadas a mejorar la conectividad, la infraestructura urbana y los espacios públicos del entorno. Las tareas tienen un plazo de ejecución de 18 meses.
Uno de los principales trabajos será la apertura de calle Luciano Torrent entre Pedro Vittori y Belgrano, que tendrá doble sentido de circulación y permitirá generar una nueva conexión Este-Oeste. El proyecto contempla además una nueva vinculación con calle República de Siria, mejorando la articulación con la trama vial existente.
A su vez, se prevé la pavimentación de Luciano Torrent entre Belgrano y Las Heras, consolidando de esta manera el corredor hacia el este de la ciudad.
Desagües y un nuevo ordenamiento vial
La intervención sobre Luciano Torrent estará acompañada por una obra de infraestructura pluvial. Se ejecutará un entubado debajo de la calle y un sistema de captaciones superficiales que se extenderá hasta Las Heras, donde se vinculará con la red de desagües pluviales existente.
La apertura de la nueva calle generará además una intersección de mayor circulación en Pedro Vittori. Por ese motivo, el proyecto incorpora un nuevo sistema semafórico para ordenar los movimientos vehiculares, junto con señalización peatonal semaforizada para garantizar cruces seguros entre los distintos sectores del parque.
También se ampliará la capacidad de estacionamiento mediante nuevas dársenas paralelas al cordón y espacios a 45 grados sobre Luciano Torrent y Belgrano.
Nuevos espacios públicos y deportivos
Las obras no estarán limitadas al sistema vial. El proyecto prevé una reconfiguración integral del sector deportivo del Parque Federal, con la reubicación de las canchas de fútbol existentes y la incorporación de un playón abierto para entrenamiento físico, equipado para la práctica de calistenia.
Sobre Pedro Vittori se construirá además una plaza de acceso que funcionará como explanada de ingreso al parque y a la nueva Estación Policial. Un nuevo cruce peatonal permitirá vincularla con el Parque Lineal de la Democracia, mientras que nuevos senderos darán continuidad a los recorridos internos y las veredas existentes.
La propuesta incluye además nuevas veredas y bicisendas, más espacios verdes con especies autóctonas, equipamiento deportivo y mejoras en el alumbrado público, según el esquema general de intervención elaborado para el sector.
En materia de accesibilidad, se incorporarán vados peatonales y sendas podotáctiles de guía y alerta. También se colocarán bancos, cestos de residuos y nueva iluminación peatonal y urbana con tecnología LED. Además, mediante trabajos de pintura e iluminación, se pondrán en valor elementos de señalización ferroviaria con valor histórico para el Parque Federal.
Una intervención integral en el Parque Federal
La construcción de la Estación Policial y las obras previstas para su entorno apuntan a recuperar un sector estratégico del Parque Federal y mejorar su integración con los barrios y la trama urbana circundante.
La apertura de Luciano Torrent tendrá en ese sentido un rol central: además de generar una nueva conexión vial Este-Oeste, permitirá ordenar los flujos vehiculares y peatonales, consolidar el límite sur del parque y fortalecer la presencia institucional y el uso cotidiano del espacio público.