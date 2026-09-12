En el marco del programa Santa Fe Barrio, la Municipalidad de Santa Fe finalizó los trabajos de estabilización de suelo y colocación de material granular en 117 cuadras de los barrios Cabaña Leiva y El Sabalito. Con estas obras el municipio busca garantizar la transitabilidad tanto peatonal como vehicular, incluso los días de lluvia, como también el acceso de todos los servicios a las calles de estos barrios, como por ejemplo la recolección de residuos domiciliarios. Esta intervención también contempló la finalización de la obra en Santa Marta y Los Polígonos, donde se completaron 50 cuadras en total.
La Municipalidad de Santa Fe mejoró 117 cuadras en Cabaña Leiva y El Sabalito
Los trabajos buscan garantizar el tránsito de vehículos y peatones durante las jornadas de lluvia, además de facilitar el ingreso de servicios esenciales como la recolección de residuos. La intervención forma parte de un plan que ya supera los $5.200 millones.
Eugenia Rico, directora de Políticas de Cercanía y Participación Ciudadana del municipio, recorrió las últimas cuadras de la obra junto a los vecinos: “Los vecinos comprenden la importancia que genera el estabilizado pétreo por lo que permite la accesibilidad, no solamente en cuanto a la salida y entrada de autos, sino también por ciertas dificultades de movilidad en cuanto a discapacidades. Es una intervención significativa para ellos”, expresó.
El plan impulsado por el intendente Juan Pablo Poletti ya supera los 5.200 millones de pesos de inversión alcanzando múltiples barrios de la ciudad, con el objetivo que el mandatario local puso como meta: finalizar esta gestión sin calles de tierra en la ciudad.
La ejecución del programa avanza sobre las calles de tierra, arterias históricamente vulnerables del ejido urbano, mediante una solución técnica de alto rendimiento. En ese sentido, se puede observar cómo mejora la transitabilidad por donde ya se asentó el estabilizado pétreo, incluso tras intensas jornadas de lluvia, donde las intervenciones permitieron garantizar la circulación, la llegada de los servicios esenciales y una mejora integral en la calidad de vida urbana de los vecinos. “Hay sectores donde el servicio de recolección de residuos no podía pasar por ciertas dificultades, y estas tareas permiten que la empresa pueda acceder”, agregó Rico.
En la misma línea, Alcides Ríos, vecino de El Sabalito, se mostró muy contento por las mejoras en las calles del barrio: “Ahora el recolector va a poder pasar todos los días, porque cuando llovía estábamos una semana sin servicio por el mal estado de las calles. Era un socavón tras otro”, contó.
“Es la primera vez que hay un mejorado total”, agregó Ríos, quien vive en el barrio hace 40 años. “Va a ayudar a los vecinos para que circulen. Esperemos que cuiden el estabilizado pétreo y la limpieza también. Tenemos que comprometernos todos, porque si no, no hay mejora que valga”, expresó el vecino.
Dentro de las casi 2000 cuadras mejoradas, se encuentran, por ejemplo, 175 cuadras en Loyola; 124 en Nuevo Horizonte y Entrada Norte; 108 cuadras en Nueva Pompeya; 101 cuadras en Scarafía; 90 cuadras en Cabaña Leiva; 89 cuadras en Los Troncos; 69 cuadras en El Tránsito; 68 cuadras en Punta Norte; 50 cuadras en Santo Domingo; 44 cuadras en Santa Marta; 41 cuadras en Acería; 40 cuadras en Abasto; 23 cuadras en 29 de Abril III; 20 cuadras en Liceo Norte; 16 cuadras en Santa Rita II; 6 cuadras en B. Rivadavia; 6 cuadras en René Favaloro; entre otros sectores y barrios de la capital provincial.