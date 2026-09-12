Estabilizado pétreo

La Municipalidad de Santa Fe mejoró 117 cuadras en Cabaña Leiva y El Sabalito

Los trabajos buscan garantizar el tránsito de vehículos y peatones durante las jornadas de lluvia, además de facilitar el ingreso de servicios esenciales como la recolección de residuos. La intervención forma parte de un plan que ya supera los $5.200 millones.