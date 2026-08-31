De un territorio liberado a nuevas construcciones

Antes y después: así fue el avance de los asentamientos en zonas de riesgo hídrico de Santa Fe

Un informe compara imágenes satelitales de 2019 y 2025 y muestra cómo volvieron a ocuparse reservorios y sectores ubicados fuera de las defensas. En varios de esos lugares, las familias habían sido relocalizadas durante la década pasada.