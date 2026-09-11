En el marco del programa Santa Fe Barrio, la Municipalidad puso en marcha un Plan de Zanjeo destinado a mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y aliviar situaciones de anegamiento en sectores de la ciudad que no cuentan con sistemas de desagües suficientes.
Zanjeo en Santa Fe: cuáles son los cuatro barrios que serán intervenidos durante septiembre
La iniciativa busca mejorar el escurrimiento durante las lluvias y reducir los anegamientos, con trabajos que ya alcanzaron más de 3.300 metros en San Martín y El Tránsito.
Los trabajos comenzaron el miércoles 2 de septiembre en el barrio San Martín y El Tránsito. Durante los primeros seis días de intervención, se realizaron tareas sobre 1.758 metros de zanjas en San Martín, equivalentes a unas 17 cuadras, y 1.560 metros en El Tránsito, correspondientes a aproximadamente 15 cuadras.
De esta manera, en esta primera etapa ya se alcanzaron más de 3.300 metros de zanjeo, mientras los equipos municipales continuarán trabajando durante todo septiembre hasta completar los polígonos previstos en cada barrio.
Más presencia en los barrios
El Plan de Zanjeo forma parte de las acciones que impulsa la gestión del intendente Juan Pablo Poletti a través del programa de la Secretaría General, Santa Fe Barrio, con el objetivo de mejorar las condiciones de los barrios y fortalecer la presencia territorial de la Municipalidad.
Además de las tareas en las calles, los equipos realizan un trabajo de abordaje puerta a puerta con los vecinos y vecinas, donde se explica el funcionamiento del plan, se brindan recomendaciones para mantener las zanjas limpias y se entrega material informativo. En este sentido, la Municipalidad le solicita a los vecinos mantener las zanjas y cunetas libres de residuos, restos de poda, escombros y otros elementos que puedan obstruir el paso del agua.
El correcto funcionamiento del sistema requiere no sólo de las tareas periódicas de limpieza y mantenimiento que realiza la Municipalidad, sino también de la responsabilidad de cada ciudadano para evitar arrojar materiales que dificulten el escurrimiento y vuelvan a generar obstrucciones.
Durante este primer mes, con el Plan de Zanjeo se prevé intervenir aproximadamente 240 cuadras de los barrios San Martín, Liceo Norte, Del Tránsito y Scarafía.
La iniciativa busca, especialmente, favorecer el escurrimiento del agua frente a lluvias de intensidad media, al tiempo que permite detectar otras necesidades vinculadas al mantenimiento de las zanjas, como colocación de tubos, desobstrucciones, retiro de materiales o intervención sobre raíces.