Los espacios se ubican en Santa María de Oro y San Lorenzo; Suipacha y Pavón; y Constitución e Intendente Andreu. La inversión supera los $360 millones y los trabajos se financian a través del Fondo de Asistencia al Deporte.
Villa Gobernador Gálvez suma tres nuevos espacios para la práctica deportiva
Los espacios se construyen en Santa María de Oro y San Lorenzo; Suipacha y Pavón; y Constitución e Intendente Andreu. Los trabajos se financian a través del Fondo de Asistencia al Deporte.
La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez avanza con la construcción de tres nuevos playones polideportivos en distintos sectores de la ciudad, con una inversión que supera los $360 millones.
Los espacios están ubicados en las intersecciones de Santa María de Oro y San Lorenzo; Suipacha y Pavón; y Constitución e Intendente Andreu, y tienen como objetivo ampliar la infraestructura disponible para la práctica deportiva y la realización de actividades físicas y recreativas.
Las obras se ejecutan mediante el Fondo de Asistencia al Deporte, una herramienta destinada al financiamiento de infraestructura y actividades vinculadas con el desarrollo deportivo en la ciudad.
Más espacios para actividades deportivas
Los nuevos playones permitirán sumar sectores de uso público destinados a distintas disciplinas y actividades físicas, además de generar lugares de encuentro y recreación para los vecinos de los barrios donde se emplazan.
Según informó el municipio, con estos tres nuevos espacios serán 18 los playones deportivos construidos en distintos puntos de Villa Gobernador Gálvez desde el inicio de la actual gestión.
El intendente Alberto Ricci señaló que la construcción de estos espacios forma parte de las acciones orientadas a ampliar y mejorar los lugares públicos destinados al deporte, la recreación y el encuentro comunitario.
“Desde que iniciamos la gestión estamos trabajando en el fortalecimiento de los espacios públicos y en promover el encuentro y la convivencia”, expresó.
Una red de espacios deportivos
La incorporación de los tres nuevos playones permitirá ampliar la oferta de infraestructura deportiva de uso público en diferentes sectores de Villa Gobernador Gálvez.
Además de posibilitar la práctica de deportes y actividades físicas, estos espacios buscan ofrecer alternativas de recreación y favorecer el uso comunitario de los espacios públicos.
Con una inversión superior a los $360 millones, los trabajos en los tres puntos de la ciudad continúan avanzando hasta completar la infraestructura prevista para cada sector.