El proyecto contempla una superficie de 1.004 metros cuadrados, siete aulas y espacios destinados a actividades educativas, recreativas y de servicios. El presupuesto oficial asciende a $2.473 millones y el plazo previsto es de 360 días.
Licitaron la construcción del nuevo edificio del Jardín de Infantes Nº 134 de San Javier
El proyecto contempla una superficie de 1.004 metros cuadrados, siete aulas y espacios destinados a actividades educativas, recreativas y de servicios. El presupuesto oficial asciende a $2.473 millones y el plazo previsto es de 360 días.
Quince empresas presentaron ofertas para la construcción del nuevo edificio del Jardín de Infantes N.º 134 “Dionisio Obelar”, de la ciudad de San Javier, luego de la apertura de sobres de la licitación realizada este miércoles en la actual sede de la institución.
La obra forma parte del Programa de Inclusión Digital y Transformación Educativa “Santa Fe + Conectada”, financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El presupuesto oficial establecido para los trabajos es de $2.473.523.384,90, mientras que el plazo de ejecución previsto es de 360 días calendario.
Durante el acto, la directora del establecimiento, Verónica Foresto, destacó la importancia de la instancia alcanzada y señaló que la apertura de sobres representa “un paso muy esperado y significativo” para la comunidad educativa. También sostuvo que el proyecto permitirá avanzar hacia un nuevo espacio para el desarrollo de las actividades del jardín.
Por su parte, la secretaria general del Ministerio de Educación, María Martín, remarcó la importancia de contar con edificios adecuados para el desarrollo de las actividades educativas y destacó el avance de distintos proyectos de infraestructura escolar en la provincia.
La intendenta de San Javier, Maribel González, hizo referencia al trabajo realizado para disponer del terreno donde se proyecta levantar el nuevo establecimiento y valoró especialmente los espacios recreativos contemplados para los niños.
Las ofertas presentadas
En total, fueron 15 las propuestas económicas recibidas durante la licitación. Las ofertas fueron:
Ing. Carlos Sonzogni Construcciones: $1.997.161.955,72. Peterson Orlando José María: $2.732.766.622,94. Guigivan S.R.L.: $2.978.739.781,75. Cymca S.R.L.: $2.515.000.000,35. Díaz Mariano Darío: $1.977.901.905,55.
Ica S.R.L.: $2.234.414.762,95. Efe Construcciones S.R.L.: $2.049.792.986,73. MT S.R.L.: $2.297.431.432,67. Empresa Constructora Pilatti: $2.815.129.370,39. Klein Construcciones S.R.L.: $1.951.814.123,68. Crea S.A.: $2.424.000.000.
Tecnología Aplicada S.R.L.: $2.453.000.000. VFM S.A.: $2.198.000.000. Lan Construcciones S.R.L.: $2.519.311.906,08. FTM Construcciones Industriales y Civiles S.R.L.: $2.250.832.533,82.
La propuesta de menor monto correspondió a Klein Construcciones S.R.L., con $1.951.814.123,68, seguida por Díaz Mariano Darío, con $1.977.901.905,55, e Ing. Carlos Sonzogni Construcciones, con $1.997.161.955,72. Las ofertas deberán ahora atravesar el proceso de evaluación correspondiente.
Un edificio de más de 1.000 metros cuadrados
El proyecto contempla la construcción de un edificio de 1.004,51 metros cuadrados, organizado en dos volúmenes principales conectados mediante un espacio semicubierto que funcionará como acceso y vinculará el ingreso con el patio central.
El sector este estará destinado principalmente a las actividades educativas. Allí se distribuirán siete aulas, cada una con un sector de cocina y sanitarios adaptados para niños de primera infancia. Las salas tendrán además salida directa hacia patios de expansión destinados a actividades recreativas al aire libre.
En este mismo bloque funcionarán la sala docente, dirección, secretaría, portería y los depósitos vinculados con las instalaciones y servicios del establecimiento.
El segundo volumen, ubicado en el sector oeste y de mayor altura, estará destinado a los espacios complementarios. Incluirá un comedor, depósito, cocina y sanitarios generales, además de un sector adaptado y accesible.
La distribución permitirá mantener integradas las áreas educativas y de servicios, aunque con funcionamiento independiente para cada sector.
Espacios exteriores y accesibilidad
El proyecto también prevé una intervención integral de los espacios exteriores, con áreas de estar vinculadas a las circulaciones peatonales, iluminación general y ornamental, forestación y parquizado.
Entre los elementos de equipamiento urbano se contemplan bancos de hormigón armado, cestos metálicos y sendas podotáctiles, con el objetivo de favorecer la accesibilidad y el uso inclusivo de los distintos sectores.
La iniciativa contempla así no solo la construcción de las aulas y dependencias del jardín, sino también la generación de espacios exteriores destinados a la recreación, circulación y encuentro de la comunidad educativa.