Educación

Licitaron la construcción del nuevo edificio del Jardín de Infantes Nº 134 de San Javier

El proyecto contempla una superficie de 1.004 metros cuadrados, siete aulas y espacios destinados a actividades educativas, recreativas y de servicios. El presupuesto oficial asciende a $2.473 millones y el plazo previsto es de 360 días.