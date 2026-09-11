Día del Maestro

La maestra que “le busca la vuelta” a enseñar matemática: entre juegos, cuentas y escucha

Melina Brouet encontró una manera de acercar a los chicos a una materia que muchas veces aparece como difícil o aburrida. Su proyecto fue distinguido en la Feria Provincial de Proyectos, a partir de un juego de la oca, pensado en conjunto con otra escuela técnica de Calchaquí.