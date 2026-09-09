La Redonda se convirtió este miércoles en un gran punto de encuentro para estudiantes de toda la provincia. Desde Tartagal y Gato Colorado hasta San Gregorio, Rafaela, Esperanza, Arroyo Seco y otras localidades santafesinas, unos 800 chicos y docentes llegaron para mostrar su investigación, creatividad y trabajo que llevan adelante durante el año en sus escuelas. La Feria Provincial de Proyectos de la Red de Comunidades de Aprendizajes reúne más de 250 iniciativas y propone recorrer los trabajos, pero también conocer las preguntas, problemas e intereses que movilizan a los estudiantes.
Una fiesta de creatividad, ciencia y tecnología: 800 estudiantes presentan sus proyectos en Santa Fe
La Feria Provincial de Proyectos de la Red de Comunidades de Aprendizajes reúne este miércoles en La Redonda a más de 250 proyectos de temáticas variadas. Estudiantes y docentes de distintas localidades muestran su creatividad y trabajo.
“Tenemos 800 chicos que vienen de toda la provincia, que creo que eso es una riqueza muy importante para destacar, desde Tartagal, Gato Colorado. Ayer llegaban desde El Nochero, o de San Gregorio, del sur de la provincia de Santa Fe”, destacó la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena.
La funcionaria explicó que detrás de cada stand hay un proceso de aprendizaje que busca vincular lo que sucede en las aulas con las necesidades concretas de cada comunidad. “No es un proyecto aislado, sino que se vincula con la cuestión pedagógica, con lo curricular. Es decir, está pensado desde el principio a partir de las necesidades y la motivación de los estudiantes”, señaló.
La propuesta del Ministerio de Educación se extiende a unas 2.000 escuelas que durante el año desarrollan proyectos en el marco de la Red de Comunidades de Aprendizajes, que se dividen en 9 grandes áreas: pedagógica, sostenible, creativa, de comunicación, deportiva, saludable, de convivencia, productiva y tecnológica.
La jornada de este miércoles incluye stands, charlas breves, cortos audiovisuales y espacios interactivos, además de la selección de proyectos que representarán a Santa Fe en la Feria Nacional de Ciencias. Estos últimos deben exponer ante un jurado y obtienen un puntaje específico para pasar a la siguiente instancia.
Piedrabuena remarcó que la particularidad está en que los proyectos parten de situaciones reales. “Es una experiencia muy movilizante porque los chicos se comprometen con un contexto, no son proyectos aislados de la escuela, sino ubicados en el territorio, situados, que le permite pensar los desafíos a los estudiantes del futuro y resolver en función de las habilidades también de los jóvenes”, sostuvo.
Según Piedrabuena, el cuidado del ambiente aparece entre las principales preocupaciones de los alumnos. “Es algo profundamente importante para ellos”, afirmó. Y añadió que también aparecen con fuerza los proyectos vinculados con la alimentación, el cuidado, el deporte y la convivencia.
Colmena y robots
En una recorrida de El Litoral entre los proyectos que llegaron a la muestra está el de 8 estudiantes de 5to año del Centro de Formación Rural “Roberto Coll Benegas”, de Arequito. Bautista Araya y Matías Piermattei contaron cómo decidieron reconstruir las colmenas que habían perdido un año atrás como consecuencia de una crecida del río.
La propuesta consiste en que cada estudiante se haga cargo de una colmena. “Somos 8 chicos, hicimos 8 colmenas”, explicaron, mientras mostraban una de ellas. El proyecto forma parte de la materia Producción Apícola y ya les permitió realizar una primera cosecha: obtuvieron unos 60 kilos de miel. La comercialización está a cargo de la institución.
La robótica también tiene un lugar destacado en la feria. Dos estudiantes de la Escuela Técnica “Guillermo Lehmann” de Rafaela, Juan Ignacio y Juan Diego, trabajaron junto a otra escuela para transformar juguetes en robots -entre ellos, un Messi- mediante programación y electrónica. Uno de ellos se controla con botones y otro mediante un control de PlayStation, y llamaban la atención de los visitantes más chicos. La propuesta busca que los estudiantes de primaria se acerquen a la robótica. Para uno de los jóvenes, la experiencia fue además una forma de pensar su futuro: está por terminar 6to año y analiza continuar una carrera vinculada con la tecnología.
Viviendas: Tini House y domótica
Fiorella y Joaquín, estudiantes de 2do año de la Escuela Técnica N° 460, de Rafaela, llevaron una Tiny House construida a escala 1.50. Primero realizaron una versión en madera y después decidieron superarse y construir otra estructura en metal. “Con todos estos planos de ingeniería sacamos las medidas, la cantidad de material que necesitábamos”, contaron. Ellos mismos trabajaron en la soldadura y el armado de la estructura, como parte de las rotaciones del taller de construcciones. Todavía les queda una etapa más y el desafío es volver a mejorar el proyecto.
Otro de los stands, el del Centro Educativo Jerárquicos, de Santa Fe, invita a conocer una casa domótica construida a partir de una maqueta de cartón reciclado que ya existía en la escuela y que los estudiantes recuperaron para convertirla en un proyecto tecnológico. Los chicos incorporaron sensores, motores y un Arduino que permite automatizar distintas funciones y hasta medir temperatura, humedad y luz.
Felicitas y Benjamín explicaron que comenzaron a trabajar con el programa mBlock desde 4to grado y fueron avanzando desde experiencias sencillas con luces LED hasta proyectos de mayor complejidad. “Desde lo más básico, que es un LED, hasta programar esto”, contaron al mostrar los componentes de la maqueta.
Periodistas y mutualistas
La comunicación también tiene su propio espacio dentro de Comunidades de Aprendizajes. Estudiantes de la Escuela Técnica de San José de la Esquina presentaron MultiTech, una propuesta de la Red de Medios Escolares que recrea distintas estaciones de producción: radio, redes sociales, gráfica editorial y televisión.
Los visitantes a la feria pueden sentarse frente a los micrófonos, grabarse, conocer cómo se producen contenidos para redes y experimentar con un estudio de televisión. La experiencia no queda solamente en la feria: los estudiantes también producen un programa radial semanal en la localidad. “No me imaginaría otra forma de aprender que no sea esto”, contaron los alumnos al explicar su entusiasmo por la tecnicatura de Diseño y Comunicación Multimedial.
La feria también muestra cómo algunas escuelas convierten sus proyectos en herramientas concretas para mejorar la vida cotidiana de sus comunidades. Estudiantes de una escuela de Romang presentaron su mutual escolar, que brinda alimentos y agua caliente durante los recreos y destina lo recaudado a la propia institución para reparar rejas, puertas y picaportes. La idea, explicaron, es que la escuela pueda encontrar respuestas a sus propias necesidades y que los estudiantes se sientan “seguros y acompañados”.
¿Hubo dinosaurios en Arroyo Seco?
La curiosidad por la historia del territorio llevó a chicos de la Escuela N° 73 de Arroyo Seco a investigar la macrauquenia, un mamífero herbívoro de la megafauna que habitó América del Sur durante el Pleistoceno.
El punto de partida fue una pregunta sencilla: ¿hubo dinosaurios en Arroyo Seco? La respuesta fue negativa, pero la investigación encontró una historia mucho más cercana: en 2019 pescadores hallaron en la zona un fósil casi completo de macrauquenia. Los estudiantes reconstruyeron la historia del hallazgo y explicaron las diferencias entre los dinosaurios, que desaparecieron hace millones de años, y los grandes mamíferos de la megafauna que habitaron posteriormente la región.
Desde Esperanza, maestras de la Escuela N° 245 llegaron con una experiencia de Docentes Lab vinculada con la extracción de esencias. El proyecto muestra cómo utilizar un extractor para obtener esencias y cómo integrar distintas áreas del aprendizaje a partir de una experiencia concreta. Las docentes explicaron que la formación les permitió pensar cómo llevar el procedimiento al aula y trabajar con los estudiantes desde diferentes áreas.