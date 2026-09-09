En La Redonda

Una fiesta de creatividad, ciencia y tecnología: 800 estudiantes presentan sus proyectos en Santa Fe

La Feria Provincial de Proyectos de la Red de Comunidades de Aprendizajes reúne este miércoles en La Redonda a más de 250 proyectos de temáticas variadas. Estudiantes y docentes de distintas localidades muestran su creatividad y trabajo.