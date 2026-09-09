Transformación y desafíos

Celular, IA y adolescentes: qué dicen las pruebas PISA sobre cómo cambió la forma de estudiar

Los últimos resultados muestran que la inteligencia artificial ya forma parte de las tareas escolares de muchos adolescentes y que el uso de dispositivos digitales puede ser una herramienta útil, pero también una fuente de distracción. Para padres y docentes, el desafío pasa por enseñar a usar la tecnología sin perder lectura, concentración y pensamiento crítico.