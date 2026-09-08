Los estudiantes argentinos volvieron a mostrar bajos niveles de aprendizaje en la evaluación internacional Pisa. Los resultados de 2025 evidenciaron un retroceso respecto de la edición anterior en Matemática, Lectura y Ciencias, y ubicaron al país entre los sistemas educativos con peores desempeños: 8 de cada 10 estudiantes no alcanzaron el nivel mínimo esperado en Matemática.
Pisa 2025: Argentina quedó entre los países con peores resultados en Matemática
Ocho de cada 10 estudiantes argentinos no alcanzan el nivel básico en Matemática; mientras que 6 de cada 10 sacaron malos resultados en Lectura y en Ciencias. El país quedó octavo en América Latina y es uno de los que más retrocedieron en la región desde 2022.
Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática en las pruebas Pisa 2025, lo que la ubicó en el puesto 75 entre los 91 países y economías participantes y en la posición 8 entre los 13 países de América Latina que formaron parte de la evaluación. En comparación con Pisa 2022, cuando había obtenido 378 puntos, el resultado de 2025 implica una caída del 2,9%.
Los datos surgen del informe “¿Cómo le fue a Argentina en Pisa 2025?”, de Argentinos por la Educación, elaborado por María Sol Alzú, Martín Nistal y Lucía Vallejo a partir de los resultados publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).
Pisa evalúa a estudiantes de 15 años y mide conocimientos y habilidades en Matemática, Lectura y Ciencias, con énfasis en la capacidad de aplicar esos aprendizajes a situaciones nuevas, tanto escolares como de la vida cotidiana. En cada edición se profundiza especialmente en una de las tres áreas: en 2025 el foco estuvo puesto en Ciencias, como había ocurrido anteriormente en 2006 y 2015.
En esta edición participaron 91 países y economías, de los cuales 38 son miembros de la Ocde. América Latina estuvo representada por 13 estados: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. En Argentina participaron 412 escuelas y 11.093 estudiantes.
Resultados desalentadores
Más allá de los puntajes promedio, los resultados permiten observar qué proporción de los estudiantes logra los aprendizajes considerados mínimos por Pisa. En Matemática, el 76% de los alumnos argentinos quedó por debajo del nivel 2, que la Ocde considera el umbral mínimo de desempeño. En el otro extremo, casi no hubo estudiantes que alcanzaran los niveles 5 o 6, correspondientes a los desempeños más altos.
En la comparación regional, la proporción de estudiantes argentinos que no alcanzaron el nivel mínimo en Matemática fue mayor que la de Brasil (72%), Colombia (71%), Costa Rica (70%), Perú (70%), México (69%), Chile (59%) y Uruguay (57%) y menor que la de Guatemala (92%), Paraguay (91%), República Dominicana (91%), El Salvador (87%) y Ecuador (80%).
La evolución hasta la última edición mostraba un deterioro sostenido en la proporción de alumnos que alcanzaba al menos el nivel 2: había sido 36% en 2006 y 2009, 34% en 2012, 31% en 2018 y 27% en 2022. En 2025 fue de 24%, por lo que se profundizó la caída.
"Los resultados de PISA 2025 confirman una tendencia que no podemos ignorar: 8 de cada 10 estudiantes argentinos de 15 años no alcanzan los niveles mínimos en Matemática, y la caída se repite en Lectura y Ciencias. Esto ocurre pese a señales alentadoras como la mejora reciente en Lengua que mostró Aprender 2025, lo que evidencia que los avances en un nivel educativo no alcanzan si no hay una estrategia sostenida a lo largo de toda la trayectoria escolar. El desafío que tenemos por delante es sostener los esfuerzos y sumar el foco en Matemática", consideró Víctor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación.
Martín Nistal, director del Observatorio y coautor del informe, enfatizó: “Los resultados obtenidos en Matemática ponen a Argentina nuevamente entre las últimas posiciones de los países participantes de Pisa 2025. Esto marca que los estudiantes de 15 años del país no pueden resolver, en gran medida, ejercicios adaptados para su edad como calcular proporciones de forma en situaciones literales y abstractas, regla de tres simple, ecuaciones sencillas, entre otros. Desde 2009, Argentina viene empeorando de forma sostenida en sus resultados de Matemática y lamentablemente esta vez no fue la excepción”.
Lectura y ciencias
En Lectura, Argentina alcanzó 389 puntos, frente a los 401 obtenidos en 2022. Este resultado la ubicó en el puesto 62 entre los 91 participantes y en la posición 8° en América Latina.
El 59% de los estudiantes argentinos quedó por debajo del nivel mínimo de desempeño en Lectura, mientras que sólo el 1% alcanzó los niveles más altos (5 y 6). En 2022, el 55% de los estudiantes no alcanzaba ese nivel mínimo.
En Ciencias, los estudiantes argentinos obtuvieron un promedio de 393 puntos, 13 puntos menos que en 2022, cuando el país había alcanzado 406 puntos. El resultado de 2025 ubicó a Argentina en el puesto 71 a nivel global y 8 entre los países latinoamericanos.
En esta área, el 59% de los estudiantes no alcanzó el nivel mínimo de desempeño y apenas el 1% llegó a los niveles 5 o 6. En el año 2006, esa proporción era de 56%.
En una mirada integral, en Pisa 2025, Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias. Esos resultados ubicaron al país en las posiciones 75, 62 y 71, respectivamente, entre los 91 sistemas educativos participantes. Frente a la edición de 2022, los resultados empeoraron. Al mismo tiempo, el 76% de los estudiantes no alcanzó los aprendizajes mínimos en Matemática, el 59% en Lectura y el 59% en Ciencias.
Capital Humano habla de “situación crítica”
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, sostuvo que los resultados de Pisa 2025 reflejan “el impacto de las trayectorias escolares iniciadas en 2013” y consideró que los datos muestran “una situación crítica en los aprendizajes como consecuencia de las últimas gestiones de gobierno”. En ese sentido, señaló que la caída registrada en Argentina se produce sobre “un punto de partida que ya era bajo” y la vinculó con “las políticas educativas aplicadas por las gestiones anteriores”.
Desde la cartera nacional también remarcaron que el deterioro argentino se da en un contexto internacional de estancamiento y descenso de los aprendizajes, aunque plantearon que esa tendencia global “no explica por sí sola la magnitud de la caída en Argentina”. Frente a este escenario, el Ministerio destacó la implementación del Plan Nacional de Alfabetización y el Plan Nacional de Matemática, orientados a fortalecer los aprendizajes fundamentales desde los primeros años de escolaridad.