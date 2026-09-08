Retroceso

Pisa 2025: Argentina quedó entre los países con peores resultados en Matemática

Ocho de cada 10 estudiantes argentinos no alcanzan el nivel básico en Matemática; mientras que 6 de cada 10 sacaron malos resultados en Lectura y en Ciencias. El país quedó octavo en América Latina y es uno de los que más retrocedieron en la región desde 2022.