Nueva York suspendió el uso directo de inteligencia artificial generativa en las escuelas públicas desde el nivel inicial hasta la middle school durante el ciclo lectivo 2026–2027, anunció el 02 de septiembre de 2026 el alcalde Zohran Mamdani, mientras las autoridades evalúan el impacto de esas herramientas en el aprendizaje.
Nueva York prohíbe la inteligencia artificial en escuelas públicas hasta la secundaria
Afecta a casi 600.000 alumnos durante el ciclo lectivo 2026–2027. Se desactivarán funciones de inteligencia artificial en 38 programas educativos y habrá excepciones para estudiantes con discapacidad
Alcance y principales restricciones
La prohibición alcanza a casi 600.000 alumnos y prohíbe, en todos los cursos alcanzados, el uso de chatbots de compañía que simulan vínculos personales; esa restricción también aplicará a estudiantes mayores con experiencias educativas autorizadas.
Quedan cubiertos los programas y funciones de IA generativa que los alumnos emplean directamente, incluidas prestaciones integradas en otras aplicaciones educativas; la ciudad desactivará las funciones de inteligencia artificial en 38 programas autorizados y, si no es posible apagar esas prestaciones, las escuelas dejarán de usar el producto.
Al justificar la medida el alcalde afirmó, “los niños necesitan docentes y vínculos humanos para aprender y crecer”, dijo Zohran Mamdani, alcalde.
Uso permitido, excepciones y límites
Los docentes podrán continuar empleando herramientas aprobadas para preparar clases y organizar tareas, pero las decisiones que afecten a los estudiantes —como calificaciones, sanciones o el pase de curso— seguirán en manos de profesionales y no podrán ser determinadas por la IA.
Se contemplan excepciones para tecnologías de asistencia destinadas a estudiantes con discapacidad, para alumnos multilingües y para participantes de programas de preparación laboral, incluidos los de informática.
Además, se autorizarán cinco programas piloto para hasta 50.000 estudiantes, con un máximo de cinco grupos por escuela; cada actividad contará con supervisión directa de un docente capacitado y herramientas previamente evaluadas.
Las autoridades anunciaron también dos instancias anuales de alfabetización en inteligencia artificial para los alumnos de esos niveles y recomendaron topes de tiempo frente a pantallas: 30 minutos diarios para tercero a quinto grado y 45 minutos diarios para sexto a octavo.
Durante el año escolar una comisión integrada por estudiantes, docentes, familias y especialistas evaluará la suspensión y las pruebas autorizadas y emitirá un informe con recomendaciones sobre el uso de Tecnología en los siguientes ciclos lectivos.