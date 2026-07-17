Corea del Sur se prepara para dar un vuelco histórico en su administración financiera con un proyecto de reforma que incorporará formalmente a las criptomonedas y otros activos digitales dentro del marco de gestión patrimonial del Estado.
Corea del Sur regulará criptomonedas y activos estatales
El Ministerio de Economía y Finanzas presentó un proyecto para actualizar normas vigentes desde 1950. La modificación busca redefinir la administración de los bienes públicos, incluyendo activos virtuales, 'stablecoins' y propiedad intelectual.
Esta iniciativa tiene como objetivo actualizar las normativas vigentes que, con modificaciones muy acotadas, han guiado la administración de los bienes públicos del país asiático desde hace 76 años, concretamente desde 1950.
El Ministerio de Economía y Finanzas surcoreano expuso formalmente estos planes durante una sesión informativa de políticas gubernamentales celebrada el pasado 15 de julio en la Casa Azul presidencial. De acuerdo con las autoridades, la propuesta plantea redefinir íntegramente la manera en que el Gobierno entiende, administra y desarrolla su patrimonio.
El nuevo enfoque estratégico estará orientado principalmente a la generación de valor económico y la modernización institucional, superando la visión tradicional que se limitaba únicamente a la conservación o venta de bienes físicos tradicionales.
Adiós a la normativa de 1950
El eje central de la reforma anunciada por la cartera económica radica en la introducción de la denominada Ley básica de activos nacionales. Este nuevo cuerpo legal reemplazará el enfoque restrictivo de la actual Ley de propiedad del Estado, promulgada a mediados del siglo pasado.
A través de este cambio, la administración ampliará las categorías patrimoniales del país para otorgarles reconocimiento legal a los activos virtuales y a la propiedad intelectual, bajo la premisa de que el valor económico estatal actual se representa tanto en bienes tangibles como en derechos tecnológicos y digitales.
Esta medida forma parte de un ecosistema regulatorio más amplio que el Gobierno surcoreano viene delineando.
De manera complementaria, el país avanza en el diseño de una Ley básica de activos digitales para regular de forma directa la industria cripto local, fijar estándares estrictos de conducta para las empresas del sector y establecer un marco legal definitivo para operar con monedas estables (stablecoins) respaldadas en won.
Blockchain, Inteligencia Artificial y nuevos desafíos
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas ratificaron que la tecnología blockchain se mantendrá como una prioridad dentro de la estrategia de crecimiento para el segundo semestre de 2026, si bien reconocieron que la inteligencia artificial absorberá una porción mayoritaria de la inversión pública presupuestada.
Asimismo, los funcionarios señalaron que se están sentando las bases legales para permitir transacciones transfronterizas seguras con stablecoins, un mercado internacional en auge que demanda reglas claras en materia de respaldo financiero, liquidación de fondos, cumplimiento normativo y protección a los usuarios.
La transición hacia este modelo digital implica un profundo cambio de paradigma en la burocracia estatal. Las criptomonedas y la propiedad intelectual presentan características totalmente ajenas a las de los bienes inmuebles tradicionales, lo que obliga al Estado a crear mecanismos específicos de control y valoración.
Las autoridades advirtieron que, dada la rapidez con la que se transfieren los criptoactivos en redes públicas y privadas, el gran desafío de la nueva ley estará centrado en estructurar sistemas eficientes de custodia institucional, seguridad informática robusta y trazabilidad de operaciones para delimitar con claridad las responsabilidades gubernamentales.