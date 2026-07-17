Crisis en el Trono del Crisantemo: Japón aprobó la ley que mantiene el veto definitivo a las mujeres

El emperador Naruhito de Japón y su esposa, la emperatriz Masako, saludan a los asistentes junto al emperador emérito Akihito, la emperatriz emérita Michiko, la princesa Aiko —hija del emperador Naruhito—, el príncipe heredero Akishino, la princesa heredera Kiko y sus hijos, la princesa Kako y el príncipe Hisahito. REUTERS