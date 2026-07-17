El Parlamento de Japón aprobó una profunda revisión a la Ley de la Casa Imperial que ratifica una tradición milenaria pero sumamente controvertida: solo los hombres de linaje paterno pueden heredar el Trono del Crisantemo.
Crisis en el Trono del Crisantemo: Japón aprobó la ley que mantiene el veto definitivo a las mujeres
El Parlamento nipón ratificó la exclusión de las princesas de la línea sucesoria, a pesar del abrumador respaldo popular a la princesa Aiko. Para evitar la extinción de la dinastía, recurrirán a la adopción de varones lejanos.
La histórica votación blindó el acceso de las mujeres al rol de emperatriz, desatando una fuerte ola de protestas sociales y un profundo temor entre los expertos reales por el futuro de una de las instituciones hereditarias más antiguas del mundo, actualmente asediada por el envejecimiento y la alarmante falta de herederos varones.
Una reforma conservadora frente al clamor popular
La decisión parlamentaria choca de frente con el sentimiento de gran parte de la sociedad japonesa. Actualmente, la princesa Aiko, de 24 años e única hija del emperador Naruhito, goza de una altísima popularidad y un fuerte consenso popular para convertirse en una futura monarca. Sin embargo, la persistencia del ala conservadora del gobierno, liderada por figuras como la primera ministra Sanae Takaichi, se impuso bajo la premisa de que la pureza de la línea de sangre masculina es "la única fuente de autoridad y legitimidad del emperador".
Con este marco legal inflexible, el orden de sucesión actual queda rígidamente establecido. Tras el fin del reinado de Naruhito, la corona pasará a su hermano menor, el príncipe heredero Fumihito, quien actualmente tiene 60 años. Posteriormente, el derecho sucesorio recaerá sobre el sobrino del emperador, el joven príncipe Hisahito, de 19 años, sobre cuyos hombros descansa la continuidad biológica de toda la dinastía.
Las controvertidas alternativas para evitar la extinción
Ante el evidente riesgo de que la familia real se quede sin herederos varones en las próximas generaciones, las modificaciones aprobadas por el Parlamento introdujeron dos mecanismos inéditos para mitigar la crisis demográfica de la realeza sin tener que ceder ante la igualdad de género:
- Adopción de parientes lejanos: a partir de ahora, la familia imperial estará autorizada a adoptar formalmente a ciudadanos varones que pertenezcan a ramas colaterales o lejanas de la antigua aristocracia (que posean linaje paterno real), siempre que sean mayores de 15 años. Sus futuros hijos varones nacerán con el derecho legal de aspirar al trono.
- Conservación del estatus de las princesas: las mujeres de la dinastía ya no perderán sus títulos ni sus funciones oficiales al contraer matrimonio con ciudadanos plebeyos, una flexibilización clave para evitar que la agenda institucional se quede sin miembros activos. No obstante, este beneficio no se trasladará a sus hijos, quienes seguirán estando completamente excluidos de la sucesión.
- El dato histórico: aunque el Japón moderno fundamenta su ley sucesoria en normativas patriarcales rígidamente estructuradas en las leyes de 1889 y 1947, la historia del país registra ocho monarcas femeninas. La última de ellas fue la emperatriz Gosakuramachi, quien ejerció el poder soberano entre 1762 y 1770.
La ratificación del veto femenino encendió debates en las calles de Tokio y en los principales centros urbanos de Japón. Diversas organizaciones civiles e intelectuales expresaron públicamente su rechazo, argumentando que las medidas adoptadas por el cuerpo legislativo tienen como única finalidad técnica bloquear el ascenso de la princesa Aiko, legitimando constitucionalmente un esquema de discriminación de género y perpetuando un sistema estrictamente patriarcal en pleno siglo XXI.