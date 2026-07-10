#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Temporal

Pekín: evacuaciones masivas y alerta roja ante el riesgo de desborde de embalses

El gobierno intensificó los operativos de emergencia ante acumulados que ya superaron los 160 milímetros en algunas regiones. Se aconsejó a los residentes de la capital reducir al mínimo las actividades al aire libre mientras monitorean los niveles de los principales embalses.

Evacuaciones masivas y alerta roja ante el riesgo de desborde de embalses en Pekín. Foto: NA.Evacuaciones masivas y alerta roja ante el riesgo de desborde de embalses en Pekín. Foto: NA.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Un total de 95.657 personas de 36.279 hogares en Pekín habían sido evacuadas hasta las 17:00 horas de este viernes, cuando las autoridades intensificaron las medidas de control de inundaciones y llevaron a cabo reubicaciones de emergencia en preparación para las fuertes lluvias.

Una nueva ronda de intensas lluvias comenzó a azotar la ciudad, con una precipitación promedio que alcanzó los 12 milímetros de las 08:00 a las 17:00 horas, de acuerdo con la oficina municipal de control de inundaciones de Pekín.

Mirá tambiénDevastación en Filipinas: Bavi deja 15 muertos y amenaza a China y Taiwán

En Pinggu cayeron 164 milímetros

La precipitación más intensa se registró en un mercado del distrito suburbano de Pinggu, donde llegó a 164 milímetros.

Todos los embalses grandes y medianos de la ciudad están operando por debajo de sus límites superiores de nivel de agua.

Las autoridades meteorológicas locales pronostican lluvias torrenciales y aguaceros fuertes aislados para esta noche y durante la madrugada.

Se esperaba que las lluvias de moderadas a torrenciales continúen hasta el sábado.

Se aconsejó a los residentes reducir las actividades al aire libre y seguir de cerca las advertencias meteorológicas y las actualizaciones de emergencia.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
China

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro