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Pekín: evacuaciones masivas y alerta roja ante el riesgo de desborde de embalses

El gobierno intensificó los operativos de emergencia ante acumulados que ya superaron los 160 milímetros en algunas regiones. Se aconsejó a los residentes de la capital reducir al mínimo las actividades al aire libre mientras monitorean los niveles de los principales embalses.