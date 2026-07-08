Un deslizamiento de tierra registrado en la provincia noroccidental de Gansu, en China, dejó al menos 21 personas muertas. El hecho ocurrió este martes en la aldea de Renzang, bajo administración de la ciudad de Longnan, y las autoridades confirmaron el saldo fatal tras la finalización de las tareas de búsqueda y rescate.
Al menos 21 personas murieron por un desprendimiento de tierra en China
El desprendimiento ocurrió en la aldea de Renzang, en la provincia de Gansu. Según las autoridades, 33 personas quedaron sepultadas: 21 murieron, siete resultaron heridas y cinco fueron halladas ilesas.
Según la información difundida por medios estatales, el desprendimiento sepultó inicialmente a 33 personas. De ese total, 21 fallecieron, siete sufrieron heridas leves y cinco fueron encontradas ilesas.
Luego del desastre, equipos locales de respuesta a emergencias, bomberos y fuerzas de seguridad se desplegaron rápidamente en la zona para iniciar las tareas de salvamento. Las imágenes difundidas muestran maquinaria pesada y socorristas trabajando entre tierra, piedras y árboles removidos.
De acuerdo con el diario Beijing News, el grupo afectado se dirigía a una zona boscosa para limpiar árboles secos cuando ocurrió el deslizamiento. No se habían registrado lluvias en el área antes ni después del desprendimiento.
Un rescatista que participó del operativo explicó que el alud se produjo en una zona de barranco, cerca de una ladera por la que corre agua. La masa de tierra desprendida formó una pendiente de entre 70 y 80 metros de longitud, lo que dificultó las tareas de acceso y asistencia.
Frente a este episodio y otros desastres registrados en distintas regiones del país durante los últimos días, el presidente Xi Jinping pidió desplegar todos los esfuerzos posibles en las tareas de rescate, socorro, atención a los heridos y reubicación de las personas afectadas.