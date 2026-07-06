71% del territorio

Cuba, otra vez a oscuras: colapsó el sistema eléctrico nacional y afecta a casi 10 millones de personas

La isla caribeña sufrió este lunes su tercera desconexión total en lo que va de 2026, profundizando una crisis energética sin precedentes. El gobierno cubano atribuye la falta de combustibles al bloqueo petrolero de la administración Trump, mientras la infraestructura termoeléctrica, obsoleta y sin mantenimiento, toca fondo de manera irreversible.