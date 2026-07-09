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Tragedia en Fujian

Incendio en una fábrica de calzado en China: al menos 28 muertos

El siniestro ocurrió en la ciudad de Jinjiang. Más de 180 bomberos trabajaron para combatir las llamas que afectaron los pisos inferiores. El presidente Xi Jinping exigió castigos estrictos.

Incendio en una fábrica de calzado en China. Foto: Xinhua.Incendio en una fábrica de calzado en China. Foto: Xinhua.
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Una nueva tragedia laboral conmociona a China. Al menos 28 personas perdieron la vida este jueves tras un feroz incendio desatado en una fábrica de calzado ubicada en la ciudad de Jinjiang, en la provincia de Fujian, al sureste del país.

El propio presidente de la Nación, Xi Jinping, advirtió públicamente sobre la existencia de "grandes pérdidas humanas" en el lugar.

Según informó el Ministerio de Gestión de Emergencias a través de un comunicado oficial, el fuego se inició hacia el mediodía local (04:00 GMT) en las instalaciones de la empresa Fujian Huiteng Shoes, una firma fundada en 2015 y dedicada a la producción de calzado y artículos de cuero.

(260709) -- JINJIANG, 9 julio, 2026 (Xinhua) -- Fuerzas de rescate trabajan tras un incendio registrado en una fábrica de calzado, en la aldea de Jiangtou, en el poblado de Chendai de la ciudad de Jinjiang, en la provincia de Fujian, en el sureste de China, el 9 de julio de 2026. Veintiocho personas murieron el jueves a causa de un incendio en una fábrica de calzado en la ciudad de Jinjiang, en la provincia oriental china de Fujian, informaron las autoridades locales. (Xinhua/Zheng Liang) (jg) (ra) (ce)Al menos 28 muertos en un incendio en China. Foto: Xinhua.

Desesperado operativo de rescate

Imágenes difundidas por la televisión estatal CCTV mostraron una densa columna de humo negro elevándose desde la estructura, mientras las llamas devoraban los pisos inferiores del gran edificio blanco.

En las filmaciones se pudo observar a varios trabajadores refugiados de manera desesperada cerca de las ventanas y en el techo de la fábrica a la espera de ser asistidos, mientras el fuego avanzaba sin control desde la planta baja.

Para contener la emergencia, las autoridades locales desplegaron un masivo operativo que incluyó a 183 bomberos y personal de rescate, apoyados por 35 vehículos especializados. El centro de mando de los bomberos recibió la alerta a las 12:04 hora local y, de acuerdo con las primeras evaluaciones periciales, el foco ígneo se habría originado en un taller de la primera planta.

Fuentes de los equipos de rescate citadas por la cadena estatal señalaron un factor clave que dificultó la evacuación: los accesos y salidas de seguridad de la estructura se encontraban bloqueados por una gran acumulación de materiales para la fabricación de calzado, lo que embotelló a los trabajadores en el interior.

(260708) -- BEIJING, 8 julio, 2026 (Xinhua) -- El presidente chino, Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, asiste a una reunión que abarca la conferencia nacional de los premios de ciencia y tecnología, las asambleas generales de los miembros de la Academia de Ciencias de China (CAS, por sus siglas en inglés) y de la Academia de Ingeniería de China (CAE, por sus siglas en inglés), así como el XI congreso nacional de la Asociación de Ciencia y Tecnología de China, en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing, capital de China, el 8 de julio de 2026. Xi pronunció un importante discurso en la reunión celebrada el miércoles en Beijing. (Xinhua/Shen Hong) (jg) (ra) (ce)Xi Jinping, advirtió públicamente sobre la existencia de "grandes pérdidas humanas". Foto: Xinhua.

El Ministerio de Gestión de Emergencias aseguró que, si bien el fuego logró ser sofocado con las horas, se ordenaron esfuerzos "máximos" para continuar con la búsqueda de posibles atrapados.

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Exigencia de responsabilidades

La magnitud del hecho provocó la inmediata reacción del gobierno central. El presidente Xi Jinping instó a no detener los trabajos de búsqueda y rescate, al tiempo que lanzó una fuerte advertencia política: “La causa del accidente debe identificarse cuanto antes y los responsables deben rendir cuentas de manera estricta”, sentenció el mandatario.

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