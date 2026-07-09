Una nueva tragedia laboral conmociona a China. Al menos 28 personas perdieron la vida este jueves tras un feroz incendio desatado en una fábrica de calzado ubicada en la ciudad de Jinjiang, en la provincia de Fujian, al sureste del país.
Incendio en una fábrica de calzado en China: al menos 28 muertos
El siniestro ocurrió en la ciudad de Jinjiang. Más de 180 bomberos trabajaron para combatir las llamas que afectaron los pisos inferiores. El presidente Xi Jinping exigió castigos estrictos.
El propio presidente de la Nación, Xi Jinping, advirtió públicamente sobre la existencia de "grandes pérdidas humanas" en el lugar.
Según informó el Ministerio de Gestión de Emergencias a través de un comunicado oficial, el fuego se inició hacia el mediodía local (04:00 GMT) en las instalaciones de la empresa Fujian Huiteng Shoes, una firma fundada en 2015 y dedicada a la producción de calzado y artículos de cuero.
Desesperado operativo de rescate
Imágenes difundidas por la televisión estatal CCTV mostraron una densa columna de humo negro elevándose desde la estructura, mientras las llamas devoraban los pisos inferiores del gran edificio blanco.
En las filmaciones se pudo observar a varios trabajadores refugiados de manera desesperada cerca de las ventanas y en el techo de la fábrica a la espera de ser asistidos, mientras el fuego avanzaba sin control desde la planta baja.
Para contener la emergencia, las autoridades locales desplegaron un masivo operativo que incluyó a 183 bomberos y personal de rescate, apoyados por 35 vehículos especializados. El centro de mando de los bomberos recibió la alerta a las 12:04 hora local y, de acuerdo con las primeras evaluaciones periciales, el foco ígneo se habría originado en un taller de la primera planta.
Fuentes de los equipos de rescate citadas por la cadena estatal señalaron un factor clave que dificultó la evacuación: los accesos y salidas de seguridad de la estructura se encontraban bloqueados por una gran acumulación de materiales para la fabricación de calzado, lo que embotelló a los trabajadores en el interior.
El Ministerio de Gestión de Emergencias aseguró que, si bien el fuego logró ser sofocado con las horas, se ordenaron esfuerzos "máximos" para continuar con la búsqueda de posibles atrapados.
Exigencia de responsabilidades
La magnitud del hecho provocó la inmediata reacción del gobierno central. El presidente Xi Jinping instó a no detener los trabajos de búsqueda y rescate, al tiempo que lanzó una fuerte advertencia política: “La causa del accidente debe identificarse cuanto antes y los responsables deben rendir cuentas de manera estricta”, sentenció el mandatario.