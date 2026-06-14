Diplomacia

Xi Jinping visitó Corea del Norte: los motivos detrás del histórico encuentro con Kim Jong-un

Tras siete años sin pisar Pyongyang, el mandatario chino busca recuperar el liderazgo en su área de influencia. En diálogo con CyD Litoral, el analista internacional Joaquín Bernardis explicó la trastienda de la tensión silenciosa con Rusia y el programa nuclear coreano.