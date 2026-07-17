El Partido Laborista británico definió un drástico cambio de rumbo. En una conferencia especial celebrada en Londres, el alcalde de Mánchester, Andy Burnham, fue "coronado" como el nuevo líder de la fuerza política y asumirá formalmente como primer ministro del Reino Unido el próximo lunes.
Gran Bretaña: Andy Burnham es el nuevo líder laborista y asumirá como primer ministro
El carismático alcalde de Mánchester fue "coronado" para suceder a Keir Starmer, quien ya inició su mudanza de Downing Street. Prometió un programa "auténticamente laborista", mayor control público y el fin del centralismo económico.
El dirigente desplaza así a Sir Keir Starmer, exprocurador de la corona, cuya falta de carisma era vista internamente como una debilidad crítica para enfrentar la amenaza de la ultraderecha ante la posibilidad de elecciones generales anticipadas.
Mientras la familia de Starmer ya inició la mudanza de la residencia oficial de Downing Street, Burnham recibió el liderazgo este viernes y emitió un emotivo discurso vestido de traje azul y corbata burdeos.
"Vamos a ser el laborismo que alguna vez fuimos. Le daremos a la gente esperanza a lo largo del reino. Yo estoy listo para liderar", manifestó el graduado de Cambridge y exministro de Salud de la era blairista, quien años atrás había decidido reencauzar su carrera política en el norte de Inglaterra.
En su alocución, Burnham reconoció la victoria electoral de Starmer en 2024 y su trabajo en el servicio público de salud (NHS), pero lanzó una fuerte crítica a la gestión tradicional actual: "Esta generación de políticos le ha fallado a la gente común".
Giro a la izquierda
El nuevo líder se comprometió a implementar una vía distinta a la que ha seguido el Reino Unido durante los últimos 40 años. Sostuvo que el país tomó decisiones equivocadas en la década de 1980, época en la que el poder político se centralizó en Westminster y el control económico se transfirió a empresas privadas.
En respuesta a los sectores que criticaban a Starmer por alejarse de las bases históricas del partido, Burnham prometió un programa de renovación "auténticamente laborista" y se definió como un conductor "laborista sin complejos".
Los ejes principales de su próxima administración estarán orientados a la reindustrialización, un mayor control público de los servicios y suministros clave (como energía y agua), y la descentralización del poder hacia las comunidades locales.
Aunque no detalló medidas concretas inmediatas, se prevé que su nuevo equipo supervise los primeros anuncios de políticas públicas durante la próxima semana. "Seré un líder para el norte, el sur, el este, el oeste, Escocia e Irlanda del Norte", reafirmó.
Incertidumbre por el gabinete
El armado de su equipo de gobierno, denominado en Westminster como la "caja negra", ha desatado una fuerte intriga política. Pese a que Burnham aseguró que aún no definió la composición definitiva de su gabinete, se espera que los nombramientos clave se confirmen el lunes.
De momento, se sabe que Shabana Mahmood —presidenta del órgano rector del partido— fue la encargada de anunciar su ascenso y se perfila como probable canciller de las finanzas.
Asimismo, se ha solicitado la continuidad de varios asesores clave de Starmer, como Jonathan Powell (seguridad nacional) y Varun Chandra (enlace empresarial), sumando a figuras del sector privado como James Purnell, quien ejercerá como jefe de gabinete.
La celeridad del relevo generó asombro en el ámbito político. Tom Baldwin, biógrafo de Starmer, calificó de "asombrosa y sin precedentes" la velocidad con la que se desplazó al mandatario que apenas dos años antes había liderado una victoria electoral aplastante.
Baldwin advirtió además sobre el carácter "opaco" de la transición, dado que Burnham asume la conducción del país sin haber atravesado unas elecciones generales recientes con un programa propio o unas elecciones primarias competitivas, lo que plantea un escenario desafiante a la hora de gastar capital político y tomar decisiones complejas.