Reino Unido

Renunció Keir Starmer y Andy Burnham se encamina a ser el nuevo primer ministro británico

Tras meses de tensiones internas y un fuerte choque diplomático con Donald Trump, el líder laborista dimitió a su cargo. Su sucesor, el exalcalde de Mánchester, asume con el desafío de frenar el avance de la ultraderecha.