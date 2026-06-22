El sistema político del Reino Unido volvió a demostrar su vertiginosa crudeza. Este lunes, el primer ministro británico y exprocurador de la Corona, Sir Keir Starmer, presentó su renuncia indeclinable a la jefatura del Gobierno y al liderazgo del Partido Laborista.
Renunció Keir Starmer y Andy Burnham se encamina a ser el nuevo primer ministro británico
Tras meses de tensiones internas y un fuerte choque diplomático con Donald Trump, el líder laborista dimitió a su cargo. Su sucesor, el exalcalde de Mánchester, asume con el desafío de frenar el avance de la ultraderecha.
Apenas veinte minutos después de la emotiva e histórica declaración en las puertas de Downing Street, el diputado y exalcalde de Mánchester, Andy Burnham, oficializó su candidatura para reemplazarlo, abriendo paso a una transición express en el poder británico.
La salida de Starmer se precipitó tras una implacable pérdida de respaldo interno. Una centena de legisladores de su propia bancada, sumada a figuras clave de su gabinete como la canciller Yvette Cooper, le exigieron dar un paso al costado en medio de un clima de descontento por su falta de rumbo político y el imparable aumento del costo de vida en las islas.
El rápido ascenso de Andy Burnham
Andy Burnham, quien acaba de reincorporarse a la Cámara de los Comunes como diputado por Makerfield tras años de gestión ejecutiva en Mánchester, asoma no solo como el favorito, sino como el único candidato de consenso.
Su camino hacia el número 10 de Downing Street quedó prácticamente allanada luego de que Wes Streeting, exsecretario de Salud y potencial rival en la interna, renunciara a competir y le otorgara públicamente su apoyo para garantizar la unidad partidaria.
El arribo de Burnham al Parlamento este lunes estuvo marcado por un clima de distendida ovación entre sus pares. De no mediar imprevistos, se prevé que el dirigente sea "coronado" de forma unánime por los legisladores laboristas sin necesidad de una votación abierta, asumiendo formalmente las riendas del Gobierno de cara a la reanudación de las sesiones parlamentarias en septiembre.
Los motivos detrás de la caída
El mandato de dos años de Keir Starmer —quien en su momento rescató al laborismo de una crisis histórica para devolverlo al poder— terminó por desgastarse debido a decisiones estratégicas consideradas "tibias" por el ala más progresista de su partido.
Entre los detonantes principales se ubicó el escándalo por la nominación del exembajador Peter Mandelson y su posterior detención policial vinculada al caso Epstein, un golpe letal para la narrativa ética que Starmer intentaba proyectar.
A nivel internacional, la posición del saliente primer ministro era insostenible tras romper lanzas con la administración de Donald Trump.
Starmer se había negado de forma tajante a involucrar a Gran Bretaña en una escalada bélica contra Irán, rechazando el uso de bases aéreas británicas por parte de las fuerzas estadounidenses y retaceando apoyo logístico en el estrecho de Ormuz, lo que pulverizó la histórica relación transatlántica entre Washington y Londres.
Un pragmático para contener la amenaza de Nigel Farage
A pesar de que el bloque legislativo laborista clama por un giro hacia la izquierda, quienes conocen la trayectoria de Burnham saben que se trata de un pragmático socialdemócrata de formación blairista y graduado en Cambridge. Su principal capital político radica en su enorme carisma, sus años de experiencia en el territorio y su alta popularidad en el norte del Reino Unido.
La urgencia del recambio radica en una amenaza electoral latente. El líder del populista Partido Reformista, Nigel Farage, fustigó con dureza la gestión de Starmer y ya exigió la convocatoria a elecciones generales anticipadas, argumentando que el nuevo mandatario no fue plebiscitado en las urnas.
Con el fantasma del crecimiento de la ultraderecha acechando al país, Burnham asumirá el control con la promesa de enfocar sus prioridades de lleno en el crecimiento económico, la crisis habitacional y el alivio del costo de vida de los británicos.