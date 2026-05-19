La policía de Surrey, en el Reino Unido, abrió una investigación penal por presuntos abusos sexuales infantiles relacionados con los archivos de Jeffrey Epstein, luego de que dos mujeres denunciaran haber sido víctimas de ataques ocurridos en territorio británico entre las décadas de 1980 y 2000.
Comenzó la investigación sobre las acusaciones de abuso contra Epstein en el Reino Unido
La policía británica afirma que dos mujeres se han presentado alegando que fueron víctimas de ataques detallados en los archivos relacionados con el magnate estadounidense.
Se trata de la primera investigación formal impulsada por fuerzas de seguridad británicas centrada en posibles abusos contra mujeres vinculados al entramado del fallecido financista estadounidense, cuyos archivos fueron publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a fines de 2025.
Qué investiga la policía de Surrey
Según informó la policía de Surrey, las denuncias abarcan hechos ocurridos en localidades de Surrey y Berkshire, al sur de Londres. Una de las acusaciones estaría relacionada con la zona de Virginia Water y con propiedades cercanas a Windsor.
En un comunicado oficial, la fuerza indicó: “Tras la publicación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, estamos investigando dos denuncias separadas de abuso sexual infantil ocurrido hace tiempo”.
La investigación quedó en manos de especialistas en abuso infantil pertenecientes al equipo de protección pública de la policía. Hasta el momento no hubo arrestos ni interrogatorios formales a sospechosos.
Los archivos de Epstein y las denuncias en Reino Unido
La publicación de documentos relacionados con Epstein provocó repercusiones internacionales y motivó nuevas denuncias en distintos países. En Reino Unido, la policía llevaba meses analizando si existían elementos suficientes para avanzar con una causa penal.
En febrero de este año, las autoridades realizaron un llamado público a posibles testigos tras detectar referencias a presuntos casos de trata de personas y agresiones sexuales contra una menor entre 1994 y 1996.
Posteriormente, varias personas se presentaron ante la policía y, según reveló el diario británico The Guardian, dos mujeres afirmaron ser las víctimas mencionadas en los archivos desclasificados.
Tras tomar declaración a las denunciantes, la policía confirmó el inicio formal de la investigación criminal.
El rol del príncipe Andrés y Peter Mandelson
Las revelaciones derivadas de los archivos de Epstein también alcanzaron a figuras de alto perfil político y de la realeza británica.
El ex príncipe Andrés y el ex ministro laborista Peter Mandelson son investigados por distintas fuerzas policiales bajo sospecha de presunta mala conducta en el ejercicio de funciones públicas.
De acuerdo con la información difundida en Reino Unido, ambos habrían sido acusados de entregar información confidencial a Epstein obtenida en el marco de funciones oficiales. Tanto Andrés como Mandelson rechazaron cualquier irregularidad.
La investigación sobre el hermano del rey Carlos III está a cargo de la policía de Thames Valley, mientras que la pesquisa sobre Mandelson es llevada adelante por la Policía Metropolitana de Londres.
Temor en la policía británica por el acceso a documentos
Actualmente, seis fuerzas policiales británicas evalúan posibles investigaciones vinculadas a vuelos que habrían llegado al Reino Unido transportando mujeres presuntamente víctimas de trata.
Sin embargo, las autoridades temen que la falta de acceso a los documentos originales de los archivos de Epstein complique eventuales acusaciones judiciales.
Según trascendió, el Departamento de Justicia estadounidense, bajo la administración de Donald Trump, informó que solo entregará la documentación completa mediante solicitudes formales de cooperación internacional, un procedimiento considerado largo y burocrático.
Mientras tanto, el Consejo Nacional de Jefes de Policía coordina los esfuerzos de las distintas fuerzas británicas para analizar las acusaciones surgidas tras la difusión de los archivos.