Keir Starmer, quien asumió como primer ministro de Reino Unido tras el triunfo laborista, se vio obligado a dar un paso al costado luego de perder el respaldo de su propio espacio político.
Crisis en el Reino Unido: motivos de la caída de Starmer tras una moción de censura laborista
Presionado por su propio partido ante el descontento económico por el Brexit y el avance de la derecha, el primer ministro dejará el cargo. El laborismo apura una votación interna en julio para definir a su sucesor y evitar la acefalía antes del receso.
Una moción de censura interna, empujada por aliados clave de su gabinete, terminó por sepultar su liderazgo en un contexto de fuerte deterioro económico y social en Reino Unido.
El detonante inmediato de la crisis se vincula al retroceso del laborismo en las recientes elecciones locales, donde perdieron numerosas bancadas municipales frente al avance de la extrema derecha liderada por el reformista Nigel Farage.
Sin embargo, el problema de fondo sigue siendo el impacto estructural del Brexit. Cumplidos diez años de aquel histórico referéndum, la economía británica continúa sin hallar un rumbo claro fuera de la Unión Europea, manifestándose en altos índices de inflación, desempleo y un encarecimiento generalizado del costo de vida.
La caída de Starmer
En diálogo con CyD Litoral, el analista internacional Joaquín Bernardis explicó cómo el desgaste licuó rápidamente la autoridad del mandatario.
"Sus aliados políticos ya estaban sintiendo que Keir Starmer no tenía demasiado futuro. Su propio ministro de Sanidad dimitió recientemente y fue uno de los que impulsó esta moción de censura", detalló el especialista, señalando que el propio exministro asoma ahora como un potencial sucesor.
Bernardis aclaró que este quiebre institucional no derivará en el llamado a elecciones generales obligatorias, ya que los próximos comicios nacionales están previstos recién para el año 2029. Por el contrario, el proceso se resolverá puertas adentro.
"Se va a juntar el comité del partido y pusieron como fecha tope mediados de julio para definir al sucesor de Starmer, antes de que comience el receso parlamentario que se extiende hasta septiembre", expresó el analista.
Mientras se dirime la contienda interna para evitar una situación de acefalía, Starmer continuará en funciones de manera interina al frente del gobierno británico.
Pragmatismo para sobrevivir a la fragmentación
De cara a la sucesión, las miradas del laborismo apuntan a una figura de peso histórico dentro de la centroizquierda británica. "Andy Burnham, quien fue alcalde de Manchester y una de las principales figuras políticas, es el principal candidato a quedarse con los votos", indicó Bernardis.
A pesar de recibir críticas internas de los sectores más tradicionales del partido que lo catalogan de "derecha", Burnham ya asegura contar con más de la mitad de los apoyos necesarios en el Congreso partidario para acceder al cargo de primer ministro.
El analista destacó el perfil del candidato como una herramienta clave para los desafíos venideros: "Es alguien muy pragmático, y eso es lo interesante en términos de pensar la gobernabilidad que le queda de aquí a 2029. Deberá negociar con los conservadores y tener ordenada a la tropa laborista"..
Finalmente, Bernardis reflexionó sobre cómo este fenómeno de fragmentación erosionó los cimientos de uno de los sistemas parlamentarios históricamente más estables del planeta. Desde la salida de David Cameron en 2016, Downing Street ha visto desfilar numerosos primeros ministros sin que ninguno logre consolidar su mandato en el tiempo.