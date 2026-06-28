Incertidumbre en el escenario europeo

Crisis en el Reino Unido: motivos de la caída de Starmer tras una moción de censura laborista

Presionado por su propio partido ante el descontento económico por el Brexit y el avance de la derecha, el primer ministro dejará el cargo. El laborismo apura una votación interna en julio para definir a su sucesor y evitar la acefalía antes del receso.