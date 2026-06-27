El Gobierno de Corea del Sur informó este sábado que desplegó aviones de combate como medida preventiva después de detectar el ingreso de más de diez aeronaves militares de China y Rusia en su Zona de Identificación de Defensa Aérea (KADIZ), un episodio que volvió a poner de manifiesto la creciente tensión geopolítica en el noreste asiático.
Corea del Sur despliega cazas tras la incursión de aviones militares chinos y rusos
Corea del Sur movilizó aviones de combate luego de que más de diez aeronaves militares de China y Rusia ingresaran en su zona de identificación de defensa aérea. Aunque no hubo violación del espacio aéreo, el episodio elevó la tensión en la región.
Según las autoridades surcoreanas, las aeronaves extranjeras no violaron el espacio aéreo soberano del país, aunque la Fuerza Aérea activó un operativo de respuesta rápida con cazas que realizaron maniobras tácticas para estar preparados ante cualquier eventualidad.
Qué es una zona de identificación de defensa aérea
La denominada Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ, por sus siglas en inglés) no constituye espacio aéreo nacional, sino un área de vigilancia establecida por diversos países para detectar con anticipación aeronaves que se aproximan a su territorio.
En este tipo de zonas, los aviones militares suelen comunicar previamente sus planes de vuelo a las autoridades correspondientes como una medida destinada a reducir riesgos y evitar incidentes. Sin embargo, esa notificación responde a prácticas internacionales y no constituye una obligación jurídica bajo el derecho internacional.
Por esa razón, aunque el ingreso de aeronaves militares extranjeras a una ADIZ no representa automáticamente una violación del espacio aéreo, sí suele generar respuestas defensivas y protestas diplomáticas por parte de los países afectados.
Un nuevo episodio en una región marcada por la rivalidad estratégica
El incidente recuerda al ocurrido en diciembre de 2025, cuando nueve aeronaves militares chinas y rusas ingresaron en la KADIZ durante una patrulla conjunta. En aquella oportunidad, el Ministerio de Defensa surcoreano presentó protestas formales ante Pekín y Moscú, mientras que Japón expresó su "seria preocupación" por las implicancias para su seguridad nacional.
Tras ese episodio, China y Rusia sostuvieron que la operación formaba parte de una patrulla aérea conjunta sobre el mar del Este y el océano Pacífico occidental, y defendieron la legalidad de sus vuelos al asegurar que se desarrollaron fuera del espacio aéreo soberano de otros países.
La reiteración de este tipo de maniobras refleja el fortalecimiento de la cooperación militar entre Pekín y Moscú en la región del Indo-Pacífico, un escenario donde también se ha incrementado la presencia de fuerzas estadounidenses y de sus aliados, entre ellos Corea del Sur y Japón.
Si bien el episodio de este sábado no derivó en enfrentamientos ni en una escalada militar, vuelve a evidenciar la creciente competencia estratégica en Asia-Pacífico, donde las operaciones aéreas y navales de las principales potencias son cada vez más frecuentes y mantienen en estado de alerta a los países de la región.