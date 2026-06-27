En su zona de defensa aérea

Corea del Sur despliega cazas tras la incursión de aviones militares chinos y rusos

Corea del Sur movilizó aviones de combate luego de que más de diez aeronaves militares de China y Rusia ingresaran en su zona de identificación de defensa aérea. Aunque no hubo violación del espacio aéreo, el episodio elevó la tensión en la región.