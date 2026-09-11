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YPF incorporó el primer set de fractura eléctrica de Argentina para potenciar el desarrollo de Vaca Muerta

YPF incorporó al país el primer set de fractura eléctrica para operaciones no convencionales, un hito tecnológico que marca un nuevo paso en la transformación de la industria energética argentina y fortalece las capacidades operativas necesarias para acompañar la creciente actividad en Vaca Muerta.