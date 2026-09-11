Santo Tomé

Aprehendieron a un joven con cuatro medidores de agua robados

La intervención policial se produjo durante la madrugada en inmediaciones de López y Planes e Irak. Un joven de 18 años fue interceptado cuando intentaba escapar a pie y llevaba consigo cuatro medidores de agua potable. Una vecina había alertado previamente sobre la fuga del sospechoso y una pérdida de agua frente a su vivienda.