#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Santo Tomé

Aprehendieron a un joven con cuatro medidores de agua robados

La intervención policial se produjo durante la madrugada en inmediaciones de López y Planes e Irak. Un joven de 18 años fue interceptado cuando intentaba escapar a pie y llevaba consigo cuatro medidores de agua potable. Una vecina había alertado previamente sobre la fuga del sospechoso y una pérdida de agua frente a su vivienda.

Los medidores que fueron hallados en poder del detenido. Foto: GentilezaLos medidores que fueron hallados en poder del detenido. Foto: Gentileza
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La madrugada transcurría con normalidad en un sector de Santo Tomé hasta que una situación llamó la atención de una vecina: una persona que escapaba a pie y, casi al mismo tiempo, una pérdida de agua que se registraba frente a su domicilio.

El aviso llegó a la Central de Emergencias 911 y, poco después, una patrulla del Comando Radioeléctrico se dirigió hacia la zona de López y Planes e Irak.

Mirá tambiénBomberos extinguieron un incendio en una vivienda de villa María Selva

Al arribar los uniformados observaron a un individuo que emprendía la huida a pie. Los agentes le impartieron la voz de alto y consiguieron interceptarlo a pocos metros del lugar.

Durante la requisa preventiva, los policías encontraron que el joven llevaba consigo cuatro medidores de agua potable. El hallazgo, sumado a la situación advertida por la vecina, permitió establecer una primera conexión entre la presencia del sospechoso y el faltante de esos elementos.

La fuga y los medidores

Según el relato aportado por la mujer, momentos antes había observado la fuga del joven y también había detectado una pérdida de agua en el frente de su inmueble. La circunstancia resultó relevante para el procedimiento, ya que los medidores encontrados podían estar vinculados con conexiones domiciliarias que habían sido intervenidas.

medidores de agua robados santo toméTraslado del detenido a sede policial. Foto: Gentileza

Ante este escenario, los efectivos procedieron a la aprehensión del joven, de 18 años, y al secuestro de los cuatro medidores de agua potable.

En sede policial

El procedimiento continuó en la Comisaría Distrito 12ª, dependencia a la que fueron trasladadas las actuaciones. Desde allí se dio intervención a las autoridades judiciales competentes, que deberán determinar las circunstancias concretas en las que fueron obtenidos los elementos secuestrados y la eventual responsabilidad del aprehendido.

Mirá tambiénDetenido por agredir a su pareja en la Costanera de Santa Fe terminó condenado

Por el momento, el episodio quedó bajo investigación judicial, con los cuatro medidores incorporados como elementos de interés para esclarecer el hecho.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santo Tomé
Santa Fe Policiales
Policía de Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro