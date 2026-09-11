La madrugada transcurría con normalidad en un sector de Santo Tomé hasta que una situación llamó la atención de una vecina: una persona que escapaba a pie y, casi al mismo tiempo, una pérdida de agua que se registraba frente a su domicilio.
Aprehendieron a un joven con cuatro medidores de agua robados
La intervención policial se produjo durante la madrugada en inmediaciones de López y Planes e Irak. Un joven de 18 años fue interceptado cuando intentaba escapar a pie y llevaba consigo cuatro medidores de agua potable. Una vecina había alertado previamente sobre la fuga del sospechoso y una pérdida de agua frente a su vivienda.
El aviso llegó a la Central de Emergencias 911 y, poco después, una patrulla del Comando Radioeléctrico se dirigió hacia la zona de López y Planes e Irak.
Al arribar los uniformados observaron a un individuo que emprendía la huida a pie. Los agentes le impartieron la voz de alto y consiguieron interceptarlo a pocos metros del lugar.
Durante la requisa preventiva, los policías encontraron que el joven llevaba consigo cuatro medidores de agua potable. El hallazgo, sumado a la situación advertida por la vecina, permitió establecer una primera conexión entre la presencia del sospechoso y el faltante de esos elementos.
La fuga y los medidores
Según el relato aportado por la mujer, momentos antes había observado la fuga del joven y también había detectado una pérdida de agua en el frente de su inmueble. La circunstancia resultó relevante para el procedimiento, ya que los medidores encontrados podían estar vinculados con conexiones domiciliarias que habían sido intervenidas.
Ante este escenario, los efectivos procedieron a la aprehensión del joven, de 18 años, y al secuestro de los cuatro medidores de agua potable.
En sede policial
El procedimiento continuó en la Comisaría Distrito 12ª, dependencia a la que fueron trasladadas las actuaciones. Desde allí se dio intervención a las autoridades judiciales competentes, que deberán determinar las circunstancias concretas en las que fueron obtenidos los elementos secuestrados y la eventual responsabilidad del aprehendido.
Por el momento, el episodio quedó bajo investigación judicial, con los cuatro medidores incorporados como elementos de interés para esclarecer el hecho.