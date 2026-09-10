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Golpes y un ladrillazo

Detenido por agredir a su pareja en la Costanera de Santa Fe terminó condenado

Luciano Gaspar Irrazabal, admitió su culpabilidad por la violenta agresión ocurrida a plena luz del día en la zona de El Faro, firmó un juicio abreviado y fue declarado reincidente.

La audiencia se realizó en los tribunales de Santa Fe.La audiencia se realizó en los tribunales de Santa Fe.
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Golpes, una oreja mordida y hasta un ladrillazo. En eso consistió la agresión cometida por un hombre contra su pareja en la zona de El Faro de la Costanera de la ciudad de Santa Fe, hace apenas tres meses. hoy fue condenado.

Mediante un acuerdo de procedimiento abreviado presentado ante el juez penal Gustavo Urdiales, condenaron a Luciano Gaspar Irrazábal como autor del delito de "lesiones leves dolosas agravadas" y ordenaron su encierro efectivo.

La causa tramitó en la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) de la Fiscalía Regional 1. La fiscal Milagros Parodi y el defensor público Nicolás Mosconi arribaron al acuerdo y presentaron el documento este jueves ante el magistrado.

El juez Gustavo Urdiales estuvo a cargo de la audiencia. Crédito: Guillermo Di SalvatoreIntervino el juez Urdiales. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Durante la audiencia, Irrazábal manifestó su conformidad expresa con los hechos atribuidos, admitió su culpabilidad, aceptó la calificación legal planteada y consintió tanto el monto como el modo de ejecución de la sanción solicitada. La pena impuesta fue de 1 año de prisión efectiva, y se lo declaró reincidente.

Violento

La agresión ocurrió el mediodía del pasado viernes 19 de junio, aproximadamente a las 12.30. La pareja se encontraba en la Costanera santafesina, en inmediaciones de El Faro, sector ubicado en la intersección del bulevar Mutis y la avenida Almirante Brown.

En ese punto de la ciudad, Irrazabal arremetió físicamente contra su pareja. Le propinó golpes de puño y patadas, le mordió una de sus orejas y llegó a arrojarle un ladrillo.

La investigación de los tres hechos estuvo a cargo de la fiscal Milagros Parodi, de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas). Créditos: Mauricio GarínLa investigación estuvo a cargo de la fiscal Milagros Parodi. Créditos: Mauricio Garín

Como consecuencia del ataque, el médico policial constató diversas contusiones en la cabeza, en el ojo derecho, en ambas piernas, en los muslos y en los brazos, además de una escoriación en la espalda y en la oreja izquierda de la víctima.

Violencia de genero

La fiscalía encuadró el accionar en un marco de violencia de género, al entender que el agresor actuó posicionado en una situación de superioridad respecto de la víctima por su sola condición de mujer, afectando de manera directa su integridad física y psíquica.

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Entre las evidencias reunidas para fundamentar la acusación se incorporaron la denuncia tomada en la Seccional Séptima, el acta de instancia penal, el esquema médico legal, actas de procedimiento y entrevistas testimoniales, sumadas al registro de denuncias anteriores tramitadas por la víctima.

Irrazábal fue condenado y continuará tras las rejas, cumpliendo la pena.

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