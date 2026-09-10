Seccional 6ta.

Extraño robo de monedas antiguas y de colección en Santa Fe; un joven detenido

El procedimiento se concretó durante la mañana en inmediaciones de Iturraspe y Córdoba. Un hombre había denunciado que un compañero le sustrajo un monedero que contenía monedas argentinas y extranjeras de colección. El sospechoso, de 19 años, fue localizado poco después y tenía consigo el objeto denunciado.