La secuencia se inició durante la mañana, cuando un hombre de 40 años se presentó en la Seccional 6.ª de la ciudad de Santa Fe para denunciar la sustracción de un monedero.
Extraño robo de monedas antiguas y de colección en Santa Fe; un joven detenido
El procedimiento se concretó durante la mañana en inmediaciones de Iturraspe y Córdoba. Un hombre había denunciado que un compañero le sustrajo un monedero que contenía monedas argentinas y extranjeras de colección. El sospechoso, de 19 años, fue localizado poco después y tenía consigo el objeto denunciado.
Según manifestó ante los agentes, se encontraba junto a un compañero cuando este último le habría sustraído el objeto. En su interior había monedas de colección, tanto argentinas como extranjeras, cuyo valor no estaría dado únicamente por su denominación sino también por sus características de piezas para coleccionistas.
Búsqueda y detención
Con los datos aportados por el denunciante, personal policial de la dependencia inició las tareas para localizar al sospechoso. La intervención se trasladó entonces hasta inmediaciones de Iturraspe y Córdoba, donde los efectivos lograron dar con el joven señalado. El monedero apareció entre sus pertenencias
Una vez localizado, los policías procedieron a identificar al joven y realizaron el correspondiente chequeo. Durante esa intervención encontraron entre sus pertenencias el monedero que había sido denunciado como sustraído.
En el interior del objeto también estaban las monedas de colección mencionadas por el denunciante, por lo que el procedimiento permitió recuperar los elementos en cuestión.
Traslado a sede policial
El joven, de 19 años, fue aprehendido y trasladado a la Seccional 6.ª, donde se continuaron las actuaciones correspondientes.
El caso fue comunicado a la Fiscalía en turno, que quedó a cargo de las medidas procesales relacionadas con la investigación por el presunto delito de hurto.