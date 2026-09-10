Un niño de 5 años fue atacado por un perro dogo argentino en La Pampa y sufrió heridas en distintas partes del cuerpo. El episodio fue denunciado públicamente por la madre del menor, quien relató lo ocurrido y dio a conocer la situación. El caso vuelve a poner el foco sobre las lesiones provocadas por mordeduras de perros, un evento que forma parte de la vigilancia epidemiológica nacional.
Un niño de 5 años fue atacado por un dogo en La Pampa
El menor sufrió heridas en distintas partes del cuerpo tras ser atacado por un perro de raza dogo argentino. El caso fue denunciado públicamente por su madre y es investigado para determinar las circunstancias del episodio.
El ataque ocurrió en esa provincia y el menor debió recibir atención médica como consecuencia de las heridas provocadas por el animal. La denuncia de la familia permitió conocer el caso y abrió el análisis sobre las condiciones en las que se produjo el episodio y las responsabilidades vinculadas con la tenencia del perro.
Las autoridades sanitarias nacionales consideran las lesiones por mordedura de perro un problema de salud pública por las consecuencias físicas que pueden generar y por el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas, entre ellas la rabia. Desde mayo de 2023, estos episodios son de notificación obligatoria dentro del sistema de vigilancia sanitaria.
Qué se sabe del ataque al niño
El menor fue atacado por un dogo argentino y presentó lesiones en diferentes sectores del cuerpo. La situación fue relatada por su madre, quien hizo pública la denuncia luego del episodio.
No se conoce cuáles fueron las circunstancias exactas que desencadenaron el ataque ni determinar eventuales responsabilidades. Esos aspectos deben ser establecidos a partir de las actuaciones correspondientes y de los datos que puedan aportar la familia, las autoridades y los profesionales que intervinieron.
Los ataques de perros pueden producir lesiones de distinta gravedad. El Ministerio de Salud establece una clasificación que diferencia entre lesiones leves o moderadas, que pueden ser tratadas de manera ambulatoria, y lesiones graves, cuando requieren internación hospitalaria. Estas últimas deben ser notificadas individualmente y de manera inmediata al sistema de vigilancia.
El Boletín Epidemiológico Nacional también señala que las lesiones por mordeduras de perros pueden ir desde heridas superficiales hasta traumatismos que requieren atención especializada. Además, destaca que los niños de entre 5 y 9 años constituyen uno de los grupos con mayor proporción de personas afectadas.
El dato adquiere relevancia en el caso del niño de La Pampa, que tiene 5 años, aunque cada episodio debe analizarse de acuerdo con sus circunstancias particulares.
Qué recomiendan las autoridades ante una mordedura
Más allá de las características particulares del animal involucrado, ante una mordedura de perro es importante realizar una evaluación médica. El Ministerio de Salud recomienda lavar la herida de inmediato con abundante agua y jabón y evitar la aplicación de alcohol u otros desinfectantes.
Luego se debe concurrir rápidamente al centro de salud más cercano para que un profesional determine si corresponde indicar tratamiento antibiótico, vacunación antitetánica o profilaxis contra la rabia.
La evaluación depende, entre otros factores, del tipo de lesión, la zona del cuerpo afectada y las características del animal. También resulta relevante conocer si el perro puede ser identificado y permanecer bajo observación veterinaria.
La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso central de los mamíferos y puede transmitirse a través de la saliva de un animal infectado, principalmente mediante mordeduras.
En Argentina, los perros, gatos y murciélagos se encuentran entre los principales transmisores. La vacunación anual de perros y gatos a partir de los tres meses constituye una de las principales medidas de prevención.
Por eso, ante un episodio de estas características, las autoridades sanitarias recomiendan no minimizar la lesión aunque inicialmente parezca menor. La consulta permite evaluar el riesgo y definir las medidas necesarias según cada situación.
En el caso del niño atacado en La Pampa, la investigación deberá establecer cómo ocurrió el episodio y cuáles fueron las condiciones de cuidado y control del animal.
Mientras tanto, la situación también vuelve a poner en primer plano la importancia de la tenencia responsable y de las medidas de prevención para reducir el riesgo de ataques, especialmente cuando hay niños en el entorno.