Dos delincuentes armados ingresaron por la fuerza a una vivienda de Junín, Mendoza, y amenazaron y golpearon a los integrantes de una familia. Durante el asalto, los atacantes exigieron dinero y objetos de valor, aunque finalmente escaparon del lugar con dos teléfonos celulares.
Mendoza: golpearon a una mujer con un arma y a un hombre con discapacidad durante un asalto
El episodio ocurrió durante la mañana del miércoles en Junín. Los asaltantes ingresaron por la fuerza al domicilio, amenazaron a los habitantes y huyeron con dos teléfonos celulares.
El hecho ocurrió cerca de las 9 de la mañana del miércoles. Una vecina que había advertido movimientos sospechosos en las inmediaciones de la propiedad se comunicó con el 911 y dio aviso a la Policía.
Entraron a la vivienda y redujeron a uno de los dueños
Los habitantes de la casa advirtieron que varias personas habían ingresado por la fuerza al inmueble. Uno de los propietarios se dirigió hacia el comedor y allí se encontró con dos hombres que tenían el rostro cubierto.
Uno de los asaltantes lo apuntó con un arma y le ordenó que se arrojara al piso. Luego, los delincuentes comenzaron a reclamarle dinero y también un arma que, de acuerdo con la información difundida, el hombre tendría guardada dentro de la vivienda.
Mientras uno de los agresores mantenía bajo amenaza al dueño de casa, el otro se dirigió hacia una de las habitaciones. Llevaba un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de hoja y utilizó el arma blanca para intimidar a una mujer que se encontraba allí.
Golpearon a dos integrantes de la familia
El ataque continuó con agresiones físicas. En medio del robo, la mujer fue golpeada en la cabeza con la culata de un arma.
En otra de las habitaciones de la vivienda también se encontraba un hombre con discapacidad. Los delincuentes lo agredieron en la cabeza antes de continuar con el asalto.
A pesar de las amenazas y la violencia ejercida contra los habitantes, los ladrones no lograron llevarse dinero ni el arma que reclamaban. Finalmente, tomaron dos teléfonos celulares y escaparon de la vivienda.
Escaparon y siguen prófugos
Los delincuentes huyeron por la calle 27 de Diciembre y, hasta el momento, se desconoce hacia dónde se dirigieron. Una vecina que había observado movimientos que le resultaron sospechosos fue quien realizó el llamado al 911.
Tras recibir la alerta, los primeros efectivos policiales llegaron hasta la vivienda y encontraron a las víctimas golpeadas. A partir de ese momento se puso en marcha un operativo para intentar localizar a los responsables.
Por ahora, los dos hombres continúan prófugos y no habían sido encontrados.