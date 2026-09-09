La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una red dedicada al tráfico ilícito y comercialización ilegal de productos de belleza importados en la ciudad de Rosario, cabecera del departamento santafesino del mismo nombre.
Golpe al contrabando en Rosario: secuestraron cosméticos por 140 millones de pesos
Se realizaron seis allanamientos en la gran ciudad del sur santafesino. Los investigadores también incautaron notebooks y teléfonos que serán peritados en busca de información para la causa.
A través del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, las fuerzas federales ejecutaron seis allanamientos en simultáneo que permitieron incautar un cargamento millonario sin aval aduanero.
La investigación comenzó en abril de este año, a cargo de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Rosario.
Las tareas de campo e inteligencia permitieron identificar la estructura criminal y la localización de los centros de acopio y distribución utilizados por la banda.
Allanamientos
Las medidas judiciales fueron dispuestas por la Dra. Soledad García, de la Unidad Fiscal de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos del M.P.F., y ordenadas por el Juzgado Federal de Garantías de Rosario, a cargo del Dr. Eduardo Rodrigues Da Cruz.
Se realizaron 6 procedimientos en total (4 galpones de almacenamiento y 2 domicilios particulares).
Los uniformados incautaron 4.844 productos de cosmética y cuidado personal importados.
La mercadería fue valuada en 140.000.000 de pesos.
También se secuestraron 3 notebooks, computadoras de escritorio y 3 teléfonos celulares para peritaje informático.
Asistencia
Los procedimientos contaron con la asistencia técnica de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Dirección General de Aduanas.
Todo el material secuestrado quedó a disposición de la justicia federal bajo la carátula de infracción al Código Aduanero (Ley 22.415).