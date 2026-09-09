Manipuladas con IA

Investigan la difusión de imágenes falsas de desnudos de alumnas de una escuela de San Justo

Seis o siete adolescentes de entre 15 y 16 años serían víctimas de la viralización de fotografías alteradas mediante inteligencia artificial. Las imágenes fueron confeccionadas a partir de fotos reales de las chicas y se les retiró digitalmente la ropa. La investigación está a cargo del fiscal Francisco Cecchini, de la Uferpa Nº 1.