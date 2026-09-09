Prisión para un exfiscal

Vranicich: "El MPA no tolera ni va a tolerar ningún caso de corrupción funcional"

La Fiscal General sostuvo que la investigación contra el exfiscal Mariano Ríos Artacho y otras 11 personas constituye una muestra del compromiso institucional para investigar a sus propios integrantes. Dijo sentirse “defraudada” por la conducta del exfuncionario, pero remarcó que el organismo “lejos de debilitarnos, nos fortalece”. Spelta explicó que ya fueron detectados 21 peculados y que la maniobra alcanzó al menos $425 millones.