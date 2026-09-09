En prisión preventiva

El ex fiscal rosarino Ríos Artacho confesó la maniobra, pidió perdón y dijo que está dispuesto a colaborar

Los abogados Ignacio Alfonso Garrone y Clara Vázquez señalaron a El Litoral que el exfiscal reconoció los hechos, pidió perdón y manifestó su voluntad de colaborar con la investigación. La defensa sostiene que detrás de la maniobra hubo un problema de ludopatía y rechaza que haya existido una organización criminal.