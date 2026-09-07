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Dos detenidos por el crimen de un joven durante los festejos tras triunfo de la Selección Argentina en el Mundial

La PDI realizó tres allanamientos y arrestó a un hombre y una mujer, ambos mayores de edad y con antecedentes penales. Secuestraron un arma calibre 32, dos celulares y una motocicleta que podría haber sido utilizada para escapar del lugar del homicidio.