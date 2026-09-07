La Policía de Investigaciones concretó este lunes tres allanamientos y detuvo a dos personas mayores de edad, un hombre y una mujer que serían pareja, en el marco de la investigación por el crimen de un joven de 19 años ocurrido durante la madrugada del 12 de julio, en la zona de Gorriti y Vayo, en la ciudad de Santa Fe.
Dos detenidos por el crimen de un joven durante los festejos tras triunfo de la Selección Argentina en el Mundial
La PDI realizó tres allanamientos y arrestó a un hombre y una mujer, ambos mayores de edad y con antecedentes penales. Secuestraron un arma calibre 32, dos celulares y una motocicleta que podría haber sido utilizada para escapar del lugar del homicidio.
El procedimiento representa un avance significativo para una causa que, durante semanas, demandó un trabajo sostenido de los investigadores. Así lo destacó el director de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, quien puso de relieve el trabajo desarrollado por la División Homicidios de la PDI junto con el fiscal de homicidios Carlos Lacuadra.
Las dos personas detenidas son mayores de edad y, según se informó oficialmente, cuentan con antecedentes penales. Quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación y deberán afrontar ahora las próximas etapas de la investigación penal preparatoria, comenzando por la audiencia de imputación de cargos.
Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron un arma de fuego calibre 32, dos teléfonos celulares y una motocicleta que podría haber sido utilizada por los sospechosos para retirarse del lugar donde ocurrió el homicidio.
Testigos claves
El jefe de Homicidios de la PDI, Cristian Nagel, explicó que la investigación permitió avanzar a partir de distintas entrevistas realizadas a testigos del hecho. Ese trabajo, sumado a otras evidencias reunidas durante la pesquisa, permitió orientar las sospechas hacia las dos personas que finalmente fueron detenidas.
"Se llega por medio de entrevistas que pudimos tener de testigos del hecho", explicó Nagel, quien agregó que los elementos secuestrados durante los procedimientos serán incorporados a la investigación.
Crimen y conmoción en Santa Fe
El homicidio investigado ocurrió durante los festejos por un partido de la Selección argentina. En aquella madrugada del 12 de julio, un joven de 19 años fue asesinado en la zona de Gorriti y Bayo.
Desde entonces, la investigación se convirtió en una de las prioridades de la Policía de Investigaciones. Galfrascoli recordó este lunes la gravedad del episodio y señaló que, además de la pérdida de la vida del joven, el nivel de violencia desplegado aquella madrugada pudo haber provocado consecuencias todavía mayores.
"Fue un hecho tremendamente trágico que conmovió a toda Santa Fe y la República Argentina", sostuvo.
El funcionario destacó que la investigación demandó "meses y meses de trabajo", primero con resultados que no permitían alcanzar a los responsables y luego mediante una acumulación progresiva de evidencias.
"Un edificio sólido de evidencias", fue la expresión utilizada por Galfrascoli para describir el resultado de ese trabajo. En ese sentido, consideró que los allanamientos realizados este lunes permitieron corroborar parte de la información obtenida durante la pesquisa.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los detenidos. La audiencia imputativa será una instancia clave para conocer qué delitos les atribuye concretamente la Fiscalía y cuáles son las evidencias que sostienen la acusación.
Mujer quemada
Mientras se desarrollaban los procedimientos por el homicidio, la PDI también intervenía en otro episodio de extrema violencia ocurrido durante la mañana en el barrio Santa Rosa de Lima.
Una mujer sufrió graves quemaduras y un hombre también resultó lesionado en circunstancias que todavía son materia de investigación. Nagel confirmó que el área de género de la Policía de Investigaciones tomó intervención para determinar qué ocurrió.
Por el momento, no se confirmó oficialmente el origen de las quemaduras ni las circunstancias precisas en las que se produjo el episodio. La mujer permanece internada, mientras que el hombre sufrió lesiones como consecuencia del fuego.
Un dato llamó especialmente la atención de los investigadores y de quienes llegaron primero al lugar. Cuando arribaron los bomberos y efectivos policiales, el hombre se encontraba intentando apagar a la mujer con una manguera.
"Sí, la estaba queriendo apagar, intentando apagar con una manguera con agua", confirmó Nagel.
El hombre, hasta el momento, no se encontraba detenido. Su situación procesal quedaba supeditada a las directivas que impartiera la fiscal interviniente una vez reunidos los primeros elementos de la investigación.
Los investigadores procuran ahora reconstruir la secuencia completa de lo ocurrido y determinar si existió un contexto previo de violencia, cuál fue el origen del fuego y qué participación tuvo cada una de las personas involucradas.
Chatarrerías bajo la lupa
Durante la misma jornada, Galfrascoli se refirió además a una serie de inspecciones realizadas en chatarrerías de Santo Tomé, particularmente en el barrio Las Vegas.
El procedimiento se inscribe en una estrategia conjunta de distintas áreas del Estado destinada a combatir una modalidad delictiva que impacta directamente sobre los servicios públicos: el robo y posterior comercialización de cables y otros elementos pertenecientes a la Empresa Provincial de la Energía.
Las inspecciones permitieron detectar material cuya procedencia legal no pudo ser acreditada y derivaron en actuaciones administrativas, clausuras y detenciones, según explicó el funcionario.
La tarea involucró al Ministerio de Justicia y Seguridad, la Secretaría de Registros, la Policía de Investigaciones, organismos vinculados al área de Ambiente y la Municipalidad de Santo Tomé.
"Cada vez que vuelven los hechos contra la propiedad que tienen que ver con el robo de cables, que afectan fundamentalmente la prestación del servicio eléctrico, la decisión es avanzar muy fuerte y muy rápidamente", sostuvo Galfrascoli.
El funcionario señaló además que las autoridades pretenden intensificar este tipo de controles preventivos y extenderlos a otros establecimientos de la zona.
El problema no se limita al impacto económico que genera la sustracción de cables. Las autoridades advierten que este tipo de delitos provoca interrupciones en servicios esenciales y, al mismo tiempo, puede generar un fuerte impacto ambiental en los lugares donde se acumulan y procesan materiales de dudosa procedencia.
Por ese motivo, la estrategia oficial apunta a cerrar progresivamente los circuitos que permiten que los elementos sustraídos ingresen al mercado informal.
En Santo Tomé, mientras tanto, los procedimientos continuarán bajo una modalidad que las autoridades pretenden sostener en el tiempo: controles sorpresivos, verificación de documentación, intervención de los organismos administrativos correspondientes y actuación policial cuando se detecten posibles delitos.