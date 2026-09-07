El informe preliminar elaborado por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) aportó nuevos detalles sobre los momentos previos al accidente del helicóptero que se estrelló en el Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan, y provocó la muerte de siete efectivos.
El helicóptero accidentado en San Juan chocó dos veces antes de caer y dejar siete muertos
El informe preliminar de la Junta de Seguridad en el Transporte reconstruyó parte de la secuencia previa al siniestro, aunque todavía no determinó qué provocó la caída de la aeronave.
A más de un mes del siniestro, el organismo reconstruyó parte de la secuencia ocurrida antes del impacto, aunque todavía no determinó qué provocó la caída de la aeronave.
El vuelo que terminó en tragedia
El Bell 412EP, matrícula LV-KGR, había despegado el miércoles 29 de julio al mediodía desde el Aeroclub San Juan, ubicado en Pocito. Su destino era San Agustín de Valle Fértil, donde los ocupantes tenían previsto colaborar con las tareas destinadas a combatir los incendios forestales registrados en la región.
Según pudo establecer la investigación preliminar, 84 minutos después del despegue, el helicóptero impactó contra el terreno.
Sin embargo, el documento difundido por Tiempo San Juan todavía no permite establecer cuál fue la causa que llevó a la aeronave a precipitarse.
Dos impactos contra formaciones rocosas
Uno de los datos incorporados al informe señala que, antes del impacto final, el helicóptero tuvo dos choques contra formaciones rocosas de distintas alturas.
Como consecuencia de esos impactos, la aeronave quedó dividida en varias partes. Los restos terminaron dispersos en un área de aproximadamente 30 metros cuadrados.
El relevamiento también determinó que tanto las condiciones técnicas del helicóptero como las habilitaciones del piloto se encontraban vigentes. Además, la aeronave recibía mantenimiento de acuerdo con el plan establecido por el fabricante.
La caja negra, una pieza clave
Mientras continúa la investigación, uno de los elementos centrales para determinar qué ocurrió es la caja negra del helicóptero.
El dispositivo fue encontrado cerca de la aeronave, aunque presentaba daños severos. Ahora, los investigadores deberán analizar la información que pueda recuperarse para intentar establecer qué sucedió durante los minutos previos al accidente.
De esta manera, el informe preliminar permitió reconstruir parte de la secuencia, pero todavía no estableció el motivo por el cual el Bell 412EP terminó impactando contra el terreno.
Quiénes eran las siete víctimas
El accidente provocó la muerte de siete personas. Entre ellas estaban Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe de Bomberos de la Policía provincial; y Jorge Carbajal, jefe de la División Bomberos D-9.
También murieron el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.
Heredia era el máximo responsable de Protección Civil y estaba a cargo de coordinar las acciones frente a situaciones de emergencia. Videla se desempeñaba como subjefe de la Policía sanjuanina y contaba con una extensa trayectoria dentro de la fuerza.
Castro y Carbajal estaban al frente de áreas de Bomberos y participaban de operativos de respuesta ante incendios. En tanto, Valenzuela integraba el equipo encargado de operar el Bell 412, mientras que Bosch y Aimetta pertenecían a la Agencia Federal de Emergencias.