Un hombre de 37 años y una mujer de la misma edad fueron detenidos el domingo en un allanamiento por microtráfico realizado en una vivienda ubicada en calle Malaver al 5.500 del barrio Cabaña Leiva de la ciudad de Santa Fe.
Tres detenidos en dos allanamientos por microtráfico en Santa Fe
La Policía Federal y la Policía de Investigaciones realizaron procedimientos en Cabaña Leiva y barrio Centenario, en el marco de dos investigaciones dirigidas por el fiscal Arturo Haidar. Secuestraron cocaína fraccionada para su presunta venta, marihuana, un revólver calibre 32, municiones y distintos elementos de interés para las causas.
Las diligencias se enmarcan en una investigación por la venta de droga al menudeo en la capital de la provincia a cargo del fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General, Arturo Haidar.
Piedra de cocaína
Personal de la Policía Federal Argentina (PFA) realizó los allanamientos. Además de las dos personas detenidas, secuestraron 76 gramos de cocaína fraccionada en 194 dosis para su venta al menudeo; una piedra de cocaína de 31 gramos y otros 3 gramos de la misma droga en un plato.
También secuestraron 108 gramos de marihuana; teléfonos celulares; una balanza digital; una cámarra de vigilancia y papel glasé de distintos colores.
En barrio Centenario
La otra persona detenida es un hombre de 28 años quien fue privado de su libertad en el marco de una investigación por microtráfico que también dirige el fiscal Haidar.
Personal de la División Microtráfico, Región 1, de la Policía de Investigaciones (PDI) de la provincia estuvo a cargo de un allanamiento en una vivienda precaria ubicada en Salustiano Zavalía, a metros de la intersección con calle Raúl Tacca.
Además de la detención, se secuestraron un revólver calibre 32; dos cartuchos del mismo calibre y dos bolsas con 250 gramos de marihuana.