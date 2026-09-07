Narcos barriales

Tres detenidos en dos allanamientos por microtráfico en Santa Fe

La Policía Federal y la Policía de Investigaciones realizaron procedimientos en Cabaña Leiva y barrio Centenario, en el marco de dos investigaciones dirigidas por el fiscal Arturo Haidar. Secuestraron cocaína fraccionada para su presunta venta, marihuana, un revólver calibre 32, municiones y distintos elementos de interés para las causas.