Justicia penal juvenil

Un adolescente pasará dos meses encerrado por amenazar de muerte a su madre en Santa Fe

El menor de edad atraviesa una problemática vinculada al consumo de sustancias. En abril había protagonizado otro episodio de violencia contra la mujer, a quien habría intentado asfixiar durante una crisis. La Justicia ordenó su alojamiento en un centro cerrado y dispuso elaborar un plan para abordar su situación de salud.