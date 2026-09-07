Incendio en barrio Santa Rosa de Lima

La joven quemada en una vivienda permanece en terapia intensiva y su estado es gravísimo

La víctima, de 20 años, fue encontrada con el cuerpo envuelto en llamas durante la madrugada del lunes en una vivienda de Estrada al 1900. Su pareja, un hombre de 34 años, aseguró que la encontró así al salir del baño y que utilizó una manguera para apagar el fuego. La Fiscalía y la Brigada de Femicidios investigan las circunstancias del episodio.