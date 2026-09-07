Un incendio registrado durante la madrugada de este lunes en una vivienda ubicada en Estrada al 1900, en la ciudad de Santa Fe, dejó como saldo dos personas heridas, que debieron ser trasladadas al Hospital José María Cullen.
Incendio en una vivienda de la ciudad de Santa Fe: dos heridos, uno en estado crítico
El fuego se desató durante la madrugada en una casa ubicada en Estrada al 1900. Las dos personas fueron trasladadas al Hospital Cullen.
De acuerdo con la información disponible, una de las personas afectadas sufrió quemaduras en el 90% del cuerpo, por lo que permanece internada en estado delicado. La otra persona trasladada al nosocomio se encuentra estable.
El fuego se produjo durante la madrugada y demandó la intervención de los servicios de emergencia. Tras el episodio, las personas heridas fueron derivadas al Hospital Cullen para recibir atención médica.
La Policía trabaja en el lugar
En las primeras horas de este lunes, personal policial permanecía trabajando en la zona del incendio. Las actuaciones están orientadas a determinar cómo se inició el fuego y establecer las circunstancias del episodio.
Por el momento, no se informaron oficialmente las causas que provocaron el incendio.
La investigación continuará con las pericias correspondientes para establecer el origen del fuego y determinar qué ocurrió dentro de la vivienda.