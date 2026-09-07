El juicio contra Agustín López Gagliasso, acusado de atropellar y causar la muerte de Tania Gandolfi y su hija Agustina García en Rosario, comenzará este lunes 7 de septiembre. La Fiscalía adelantó que solicitará una pena de 18 años de prisión para el joven conductor.
Comienza el juicio al joven que atropelló y mató a dos mujeres en Rosario: piden 18 años
El debate estará a cargo de tres juezas y el acusado enfrenta cargos por las muertes ocurridas en enero de 2025, cuando conducía alcoholizado y a más de 120 km/h.
El debate estará a cargo de las juezas Silvana Lamas González, Valeria Pedrana y Paula Álvarez. Gagliasso llega acusado por los delitos de homicidio simple con dolo eventual en perjuicio de Tania y Agustina, además de lesiones leves con dolo eventual, en concurso ideal y en calidad de autor.
Los exámenes realizados durante la investigación determinaron que el joven conducía alcoholizado al momento del hecho.
Cómo ocurrió el choque
El 21 de enero de 2025, Tania Gandolfi, su pareja Diego y sus hijas Agustina y Victoria se encontraban de vacaciones y recorrían la costanera de Rosario.
En la intersección de Wheelwright y Presidente Roca, el Peugeot 206 conducido por Gagliasso perdió el control y atropelló a la familia. Como consecuencia del impacto, Tania y Agustina murieron en el lugar.
Diego y Victoria, en tanto, sufrieron heridas leves. Giovanna, quien también viajaba en el automóvil, sobrevivió al choque.
Las maniobras que quedaron registradas
Las cámaras de seguridad tuvieron un papel central en la investigación. Las imágenes permitieron establecer que, antes del impacto, Gagliasso había protagonizado un “altercado” con un motociclista en el túnel Arturo Illia.
También se observaron maniobras de sobrepaso a otros vehículos y una velocidad superior a los 120 kilómetros por hora antes de perder el control del Peugeot 206.
Las fiscales de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos de la Fiscalía Regional 2, Valeria Piazza Iglesias y Mariana Prunotto, habían solicitado la elevación de la causa a juicio oral y público.
En ese requerimiento acusatorio, presentado un año atrás, pidieron 18 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para conducir.
El testimonio
Además de las imágenes de las cámaras, las declaraciones de los sobrevivientes fueron consideradas relevantes para la investigación.
Giovanna relató que una motocicleta había sobrepasado al vehículo en el túnel y que, luego de ese episodio, Gagliasso insultó al conductor y aceleró para alcanzarlo.
“Estaba cegado. Yo tenía miedo, pensé que me moría. Me agarré fuerte. No sentí el impacto. Salí sola del auto, me vi llena de sangre. Me dolía todo, al principio no podía caminar, tenía vidrios pegados en la cara. Pedí ayuda”, recordó la joven.
En su declaración, también sostuvo que el conductor permaneció concentrado en seguir a la moto: “Agustín siempre estuvo enfocado en seguir a la moto, estaba en la suya, no le importó nada, ni si yo me moría o si chocaba con otros autos. Un inconsciente”.
Con el inicio del debate oral, la Justicia deberá analizar las pruebas reunidas durante la investigación y determinar la responsabilidad penal de Gagliasso por el hecho ocurrido en enero de 2025.
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