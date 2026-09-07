Los cuatro nuevos detenidos en la investigación por el triple crimen de Florencio Varela serán indagados este lunes por el juez federal de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez. Se trata de personas que quedaron vinculadas a la causa luego de una serie de allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos de la provincia.
Quiénes son los cuatro nuevos detenidos por el triple crimen de Florencio Varela
Los cuatro quedaron vinculados a la investigación tras una serie de operativos realizados en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, y este lunes deberán declarar ante el juez federal de Morón.
Las medidas fueron solicitadas por la fiscal Mariela Labozzetta y permitieron avanzar sobre cuatro nuevos sospechosos: Chieto, de 36 años; Olivera, de 70; Quispe Gallardo, de 19; y Mansur, de 52.
Qué rol tendrían los nuevos detenidos
Las declaraciones de los cuatro detenidos serán consideradas relevantes para los investigadores. De acuerdo con la hipótesis que se maneja en la causa, no habrían participado directamente de los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.
Sin embargo, los investigadores sospechan que podrían haber integrado una segunda línea operativa de la organización y estar vinculados con tareas de encubrimiento posteriores a los crímenes.
El expediente permanece bajo secreto de sumario mientras continúa la investigación para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.
La defensa de Pequeño J
En medio de las nuevas detenciones, Lucas Contreras Alderete, abogado de Pequeño J, uno de los principales acusados, difundió un comunicado en el que manifestó su “más profunda preocupación” por la filtración de información de la causa.
“Queremos expresar nuestra más profunda preocupación por la filtración de elementos de prueba de extrema sensibilidad, los cuales fueron obtenidos en una serie de allanamientos realizados mientras el expediente se encontraba bajo secreto de sumario”, señaló el escrito.
El defensor también cuestionó la difusión de esos elementos y sostuvo que las filtraciones podrían utilizarse para “manipular a la opinión pública y ejercer presión sobre la situación procesal” de su representado, Tony Janzen Valverde Victoriano.
La hipótesis que investiga la Justicia
Las nuevas medidas se conocen a pocos días de que se cumpla un año de los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, ocurridos en Florencio Varela.
La principal hipótesis que sigue la investigación apunta a una presunta venganza vinculada al narcotráfico, relacionada con el robo de droga.
Con las cuatro nuevas detenciones, la causa ya suma 15 personas implicadas: Tony Janzen Valverde Victoriano, Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Maximiliano Andrés Parra, Iara Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Mónica Débora Mujica, Celeste Magalí González Guerrero, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Bernabé Jesús Mallón, Chieto, Olivera, Quispe Gallardo y Mansur.