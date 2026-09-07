Tres policías que intervinieron durante las primeras horas del operativo por el caso de Facundo Moyano prestarán declaración ante la Justicia porteña. Sus testimonios se sumarán a los de médicos, vecinos y allegados que ya fueron convocados en el marco de la investigación contra el exdiputado por las denuncias de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad presentadas por Candela Arizaga.
Tres policías declaran por el caso Facundo Moyano: cómo sigue la causa
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31 de la Ciudad de Buenos Aires recibirá los testimonios de los agentes que participaron en las primeras actuaciones. Ya fueron convocados médicos, vecinos y personas del entorno de Candela Arizaga.
Quiénes declararán este lunes
Los agentes deberán presentarse durante la mañana en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31 de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de efectivos que participaron de las primeras actuaciones vinculadas con el episodio que ahora es analizado por la Justicia.
Luego de estas declaraciones, se espera conocer si la fiscalía considera necesario convocar a nuevos testigos para avanzar con la investigación.
Los testimonios que ya recibió la Justicia
Hasta el momento, la causa reunió declaraciones de distintos testigos y personas relacionadas con el entorno de la modelo. Entre ellos se encuentran médicos, policías, vecinos, la empleada doméstica del exdiputado, además de la madre, la hermana y una amiga de Arizaga.
Myriam Puntonet, madre de la joven, contó que conocía el vínculo entre su hija y Moyano y recordó que ambos asistieron junto a ellas a un recital en el Estadio Monumental. También aseguró que Arizaga nunca le manifestó haber atravesado situaciones de violencia de género.
Qué dijeron la hermana y una amiga de Arizaga
Victoria Arizaga Morel, hermana de la modelo, sostuvo que durante la relación no advirtió situaciones que considerara extrañas. Según declaró, “nunca hubo nada raro” y “siempre” estaba “todo bien”. Además, negó conocer al hijo de Hugo Moyano.
Por otro lado, Nicole Bizzoero, amiga de Arizaga, afirmó que no presenció ninguna situación que le “llame la atención” o que la “ponga en alerta”.
La investigación continúa con la incorporación de testimonios mientras la fiscalía analiza si será necesario ampliar la lista de personas convocadas a declarar.