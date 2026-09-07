Lesiones leves

Tres policías declaran por el caso Facundo Moyano: cómo sigue la causa

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31 de la Ciudad de Buenos Aires recibirá los testimonios de los agentes que participaron en las primeras actuaciones. Ya fueron convocados médicos, vecinos y personas del entorno de Candela Arizaga.