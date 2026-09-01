La madre y la hermana de Candela Arizaga, novia del exdiputado Facundo Moyano, declararon este lunes en la causa en la que el dirigente sindical está acusado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. Durante sus testimonios, ambas negaron que la joven influencer de 23 años haya sido víctima de situaciones de violencia.
La familia de Candela Arizaga negó que sufriera violencia en su relación con Facundo Moyano
Myriam Puntonet y Victoria Arizaga Morel brindaron sus testimonios este lunes ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 31 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se investiga al exdiputado.
Myriam Puntonet, madre de Candela, aseguró ante la Justicia que conocía desde hacía tiempo la relación sentimental entre su hija y Moyano. Incluso, señaló que ambos mantenían un vínculo desde el verano y que había compartido con ellos distintos momentos.
Qué dijo la madre
Puntonet declaró ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 31 de la Ciudad de Buenos Aires y contó que sabía de la relación entre su hija y Moyano desde hacía varios meses.
“Sabía del vínculo hace rato, desde el verano (...) estaban de novios, incluso el 14 de febrero de 2026 fui a comer a la casa de él”, sostuvo la mujer durante su declaración.
La madre de la joven explicó además que evita involucrarse en las relaciones sentimentales de Candela y describió sus noviazgos como “normales”. En ese sentido, aseguró que nunca tuvo conocimiento de que su hija hubiera atravesado episodios de violencia dentro de alguna de sus parejas.
“Yo nunca supe que ella sufrió violencia en algún vínculo, yo la conozco bien, si pasa algo así me lo hubiera dicho a mí y nunca me lo dijo”, afirmó.
El testimonio de la hermana
Victoria Arizaga Morel, hermana de Candela, también declaró en la causa y coincidió con la versión brindada por su madre. Según manifestó, nunca observó comportamientos que le resultaran extraños en la relación entre su hermana y Moyano.
La joven sostuvo que “nunca hubo nada raro” y que “siempre” estaba “todo bien” entre ellos. Además, negó conocer al hijo de Hugo Moyano.
Durante su declaración también fue consultada por una publicación que realizó en su cuenta personal de Instagram el mismo día en que ocurrieron los hechos investigados. Al respecto, explicó: “Es un estado que publiqué en un estado de enojo, cuando me enteré, puse eso como pudo haber puesto de cualquiera, en general, no algo de Moyano en particular”.
De esta manera, la hermana de Candela buscó contextualizar aquella publicación y negó que hubiera estado dirigida específicamente contra el exdiputado.
Una amiga también habló
Nicole Bizzoero, amiga de Candela Arizaga, brindó un testimonio en la misma línea que los familiares de la joven. La mujer afirmó que nunca presenció una situación que le llamara especialmente la atención o que pudiera ponerla en alerta respecto del vínculo.
“Ella nunca me dijo nada, peleas, como boludeces de una pareja normal (...) En esos encuentros el vínculo era normal, se llevaban bien como cualquier pareja común y corriente”, relató.
La amiga también describió la personalidad de Moyano durante los encuentros que compartieron. “De hecho Facu es súper charlatán, siempre que lo vi era estar charlando un montón, compartir ideas, pensamientos, todo dentro de lo normal”, expresó.
Cuándo continuarán las declaraciones
La investigación continuará con nuevos testimonios durante los próximos días. Según se informó, el lunes 7 de septiembre declararán tres policías en relación con el episodio ocurrido el martes 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano.
La causa tiene como acusado a Facundo Moyano por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, mientras continúa la incorporación de testimonios vinculados con los hechos investigados.