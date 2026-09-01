Tras las acusaciones

La familia de Candela Arizaga negó que sufriera violencia en su relación con Facundo Moyano

Myriam Puntonet y Victoria Arizaga Morel brindaron sus testimonios este lunes ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 31 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se investiga al exdiputado.