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Ante la fiscalía

Declaran la madre y la hermana de Candela Arizaga en la causa contra Facundo Moyano

Miriam Puntonet y Victoria, junto a una amiga de la influencer, fueron convocadas para brindar testimonio este lunes ante la Justicia porteña en la investigación judicial.

La investigación suma nuevos testimonios del entorno de la influencer.La investigación suma nuevos testimonios del entorno de la influencer.
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La madre y la hermana de Candela Arizaga, pareja de Facundo Moyano, fueron citadas a declarar este lunes en la causa en la que se investiga al sindicalista por los presuntos delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de la influencer. Una amiga de la joven también brindará testimonio.

Miriam Puntonet, madre de Candela, y Victoria, su hermana, deberán presentarse durante la mañana de este lunes 31 de agosto en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31 de la Ciudad de Buenos Aires.

Mirá tambiénDeclaran las médicas que atendieron a Candela Arizaga tras el incidente con Facundo Moyano

Una amiga de Arizaga también fue convocada para declarar ante las autoridades judiciales.

Serían las últimas testigos

Las tres mujeres figuran entre las últimas testigos requeridas por la fiscalía en el marco de la investigación. El objetivo de la causa es determinar si existió algún delito por parte de Moyano contra Arizaga.

Continúa la polémica entre la influencer y Facundo Moyano.La madre y la hermana de Candela Arizaga fueron citadas a declarar.

Hasta el momento, ya prestaron declaración médicos, policías, vecinos y la empleada doméstica del exdiputado. Ahora será el turno de personas pertenecientes al entorno más cercano de la joven.

La ampliación de la declaración

Una semana atrás, el 24 de agosto, Candela Arizaga se presentó en la fiscalía junto a su abogado, Roberto Herrera, para ampliar su declaración.

Dos empleados de seguridad y un vecino declararon en el caso Facundo Moyano.Dos empleados de seguridad y un vecino declararon en el caso Facundo Moyano.

En esa oportunidad, la influencer sostuvo que es "falso" que le haya mencionado a un policía haber sido víctima de violencia.

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