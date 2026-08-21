La empleada doméstica de Facundo Moyano, quien estuvo en el departamento de la pareja poco después del episodio ocurrido a principios de agosto, declaró este jueves ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 31 de la Ciudad de Buenos Aires.
Qué declaró la empleada doméstica de Facundo Moyano sobre su relación con Candela Arizaga
La testigo aseguró que nunca presenció situaciones violentas y aportó detalles sobre la convivencia de la pareja. La causa sigue en curso y habrá una nueva audiencia.
Miriam Josefina García fue convocada como testigo en la investigación y aseguró que no presenció ninguna situación de violencia entre el exlegislador y Candela Arizaga. Según su testimonio, tampoco la joven le manifestó haber atravesado un episodio de esas características.
Qué dijo sobre la pareja
Durante su declaración, García sostuvo que siempre observó entre Moyano y Arizaga “una relación afectuosa, normal” y afirmó que ambos “compartían mucho tiempo juntos”.
La mujer fue citada en el marco de la causa en la que se investigan presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad, a raíz del episodio protagonizado por la pareja a comienzos de este mes.
El episodio que derivó en la denuncia
Tras lo sucedido, Arizaga salió del edificio en el que reside junto a Moyano, ubicado en el barrio porteño de Belgrano, visiblemente desorientada.
Luego fue asistida en un hospital cercano y presentó una denuncia contra el exlegislador. A partir de la acusación, Moyano fue detenido por efectivos de la Policía Federal Argentina, aunque recuperó la libertad varias horas más tarde.
Tras salir de la dependencia policial, aseguró ante los medios que “está todo aclarado”.
Arizaga negó haber sufrido violencia
Pese a haber realizado la presentación judicial, Arizaga manifestó posteriormente que no había sufrido violencia de género y expresó su intención de recomponer el vínculo con su pareja.
En las últimas horas, además, compartió en sus redes sociales imágenes junto a Moyano durante un viaje a Disneyland de París.
La investigación también contó esta semana con las declaraciones de Rocío Mariel Averanga, médica del SAME que asistió a Arizaga en el lugar del hecho, y de Karina Pinto, médica legista de la División de Medicina Legal de la Policía de la Ciudad, encargada de realizar el informe sobre Moyano durante su detención.
Cuándo volverá a declarar
Mientras avanza la investigación judicial, se conoció que Candela Arizaga volverá a comparecer en la causa el próximo lunes 25 de agosto, a las 9 de la mañana.
La nueva declaración de la joven se incorporará al expediente en el que se analizan las circunstancias del episodio ocurrido entre la pareja y que derivó en la denuncia y posterior detención del exlegislador.