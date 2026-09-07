Este lunes frente al ingreso de la nueva Unidad Penitenciaria de Recreo, familiares de personas privadas de la libertad que fueron trasladadas desde distintas dependencias de la región permanecieron en el lugar en reclamo de información sobre la situación de los internos, como así también esperando poder recibir una respuesta de las autoridades del Servicio Penitenciario.
Familiares de presos protestan frente al nuevo penal de Recreo; Gobierno evalúa sanciones
La protesta se inició el domingo y continuó este lunes frente al ingreso de la Unidad Penitenciaria. Desde Gobierno se evalúan sanciones para quienes "fogonean" el conflicto. Los familiares reclaman información sobre cómo se encuentran los internos.
El reclamo comenzó el domingo y se prolongó durante la jornada de este lunes. Entre quienes llegaron hasta el acceso al establecimiento había familiares procedentes de distintos puntos de la provincia, algunos de ellos con el objetivo de conocer personalmente en qué condiciones se encuentran sus allegados y cuándo podrán volver a tener contacto con ellos.
Según manifestaron los familiares, no recibieron información clara acerca de los días y horarios establecidos para las visitas ni sobre la posibilidad de acercar ropa, alimentos u otras pertenencias a los internos.
"Nosotros queremos que salga alguien de adentro y nos dé una respuesta concreta", resumió una de las mujeres que participaba de la protesta.
La concentración frente al nuevo establecimiento penitenciario generó una intervención policial durante la jornada del domingo. Los familiares señalaron que, tras esa situación, se les había indicado que este lunes recibirían respuestas y que algún responsable del Servicio Penitenciario mantendría una reunión con ellos.
Gobierno evalúa sanciones
Por su parte desde el Ministerio de Seguridad señalaron que "son reacciones inherentes a los nuevos procesos. Son familiares que veían a los detenidos en comisarías y estaban acostumbrados a un sistema. Hoy deben acostumbrarse a otro".
Agregaron que "a la vez hay presos que vienen de otras unidades y eso siempre necesita un tiempo de reacomodamiento. No solo entre los presos. También entre los familiares".
Por último destacaron que "se están analizando posibles sanciones para aquellos que están 'fogoneando' el conflicto, tanto sea para quienes están dentro del penal como así también para las personas que están en la parte exterior", sentenciaron.