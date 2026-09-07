Reclaman información

Familiares de presos protestan frente al nuevo penal de Recreo; Gobierno evalúa sanciones

La protesta se inició el domingo y continuó este lunes frente al ingreso de la Unidad Penitenciaria. Desde Gobierno se evalúan sanciones para quienes "fogonean" el conflicto. Los familiares reclaman información sobre cómo se encuentran los internos.