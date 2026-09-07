El abuelo paterno de Guadalupe Lucero, la niña desaparecida en San Luis desde junio de 2021, fue detenido nuevamente en el marco de una causa por abuso sexual contra una menor. Se trata de una investigación diferente de aquella por la que ya había sido imputado en abril de este año.
Guadalupe Lucero: detuvieron a su abuelo por una nueva denuncia de abuso sexual
El hombre fue arrestado luego de que una evaluación realizada mediante cámara Gesell arrojara un resultado positivo en un expediente diferente, mientras este lunes se espera la audiencia correspondiente.
Roque Lucero fue arrestado este domingo por la Policía de San Luis luego de que un informe de cámara Gesell correspondiente a una nueva víctima arrojara resultado positivo.Este lunes se realizará la audiencia imputativa. Tras esa instancia, se espera que el hombre continúe detenido.
La causa por abuso sexual
La detención se produjo a partir de una investigación distinta de la que había derivado en su imputación en abril. En ambos expedientes, las acusaciones están relacionadas con presuntos abusos sexuales contra menores.
La situación vuelve a poner bajo atención la figura del abuelo paterno de Guadalupe, cuya desaparición continúa sin esclarecerse después de más de cinco años.
La desaparición de Guadalupe
Guadalupe fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 en la provincia de San Luis. Desde entonces, la investigación atravesó distintos cuestionamientos y, según el material difundido, permanece estancada y sin avances significativos.
En abril de este año se conoció la imputación de Roque Lucero por una denuncia de abuso sexual. El hecho generó sorpresa en su entorno y provocó nuevos reclamos por parte de la familia materna.
Según se informó, el hombre había reconocido durante una declaración realizada en 2021 que era investigado por el abuso de una menor de 8 años. La familia materna cuestionó que esa información no hubiera derivado en otras medidas dentro de la investigación por la desaparición de Guadalupe.
El pedido de la familia materna
La madre de la niña reclamó explicaciones y solicitó que también se investigue una posible relación entre Roque Lucero y la desaparición de Guadalupe. Hasta el momento, según el material proporcionado, no se registraron avances significativos en ese sentido.
En mayo de este año, Soledad Poma de Otaegui, abogada de la mamá de Guadalupe, pidió ante la fiscalía que se analizara el número telefónico de Roque Lucero.
El pedido contemplaba especialmente los días anteriores y posteriores a la desaparición de la niña, además del recorrido que habría realizado. Sin embargo, hasta ahora no habría recibido respuestas sobre esa solicitud.
Aumentaron la recompensa
También en mayo, el Ministerio de Seguridad Nacional elevó a $20.000.000 la recompensa destinada a quienes puedan aportar datos útiles que permitan encontrar a Guadalupe.
La niña permanece desaparecida desde 2021 y la investigación continúa sin determinar qué ocurrió con ella.