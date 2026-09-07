Dos personas murieron y otra resultó gravemente herida tras un violento choque múltiple ocurrido durante el fin de semana en la Ruta Nacional 251, en la provincia de Río Negro.
Río Negro: dos muertos tras un impactante choque entre tres vehículos en la Ruta 251
Una de las víctimas perdió la vida en el lugar, mientras que otra falleció como consecuencia de las heridas. Una tercera persona fue trasladada de urgencia al Hospital de General Conesa.
El siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 158 y estuvo protagonizado por un camión de gran porte, una camioneta Ford Ranger y un automóvil Nissan. Las circunstancias en las que se produjo el impacto todavía son materia de investigación.
Dos víctimas murieron en el lugar
Como consecuencia de la magnitud del choque, dos de las personas involucradas murieron en el acto. Una tercera víctima sufrió heridas de consideración y fue trasladada de urgencia al Hospital de General Conesa, donde recibió atención médica.
Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente las identidades de las dos personas fallecidas.
Operativo tras el impacto
Después del accidente se desplegó un operativo de emergencia en el sector. En el lugar trabajaron profesionales del Hospital de General Conesa, efectivos del Destacamento de Tránsito y dotaciones de Bomberos Voluntarios.
Los equipos de emergencia asistieron a las víctimas, que habían quedado atrapadas en uno de los vehículos. Según se informó, ese rodado terminó partido a la mitad debido a la violencia del impacto.
Además de las tareas de rescate, los equipos trabajaron para garantizar la seguridad vial en el tramo donde ocurrió el siniestro.
Investigan cómo ocurrió el choque
Tras el hecho, las autoridades comenzaron a realizar las pericias correspondientes para establecer la mecánica del accidente y determinar qué ocurrió antes del impacto entre el camión, la Ford Ranger y el Nissan.
Por ahora, no se difundieron oficialmente mayores precisiones sobre las circunstancias que desencadenaron la colisión.
El episodio se suma a otros accidentes con víctimas fatales registrados en los últimos días en distintos sectores de las rutas de Río Negro.