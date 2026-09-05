Un hombre de 36 años murió este viernes tras protagonizar un choque entre la motocicleta que conducía y un camión en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 50, cerca del Autódromo de La Plata.
Murió un motociclista tras un fuerte choque contra un camión en la Ruta 2
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 50, donde el conductor de una Rouser 250 impactó contra un Mercedes-Benz y falleció en el lugar.
La víctima circulaba a bordo de una Rouser 250 cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, impactó contra un camión Mercedes-Benz conducido por un hombre de 46 años.
Murió en el lugar del accidente
Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió heridas de extrema gravedad y falleció en el acto. Su cuerpo quedó tendido sobre el asfalto, junto a la motocicleta.
Tras el aviso por el siniestro, personal del Departamento Vial Samborombón se trasladó hasta el lugar y constató el fallecimiento. Luego se aguardó la llegada de los peritos para realizar las tareas correspondientes y determinar cómo ocurrió la colisión.
Debido al operativo desplegado tras el choque, se interrumpió la circulación en la mano rápida de la ruta y se habilitó el paso de vehículos por la banquina.
Investigan las causas del choque
Por el momento, las causas que llevaron al impacto entre la motocicleta y el camión permanecen bajo investigación. Los peritos deberán analizar la escena y los vehículos involucrados para avanzar en el esclarecimiento del hecho ocurrido cerca del Autódromo de La Plata.