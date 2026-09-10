En la tarde del miércoles 9 de septiembre fue hallado el cuerpo de un hombre, de 67 años, en la parte trasera de una camioneta. El vehículo estaba estacionado al costado de la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de calle Cullen y Ugarte, en el extremo norte de Rosario.
Santa Fe violenta
Rosario: Investigan la muerte de un hombre que fue hallado dentro de una camioneta
El cuerpo estaba en la parte trasera del vehículo, que estaba estacionado al costado de la autopista Rosario-Santa Fe. Según los primeros peritajes, tenía un golpe en la cabeza.
Autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de calle Cullen y Ugarte
El hallazgo se produjo poco antes de las 18, cuando una mujer reconoció al vehículo –una camioneta Jeep Renegade– como el de un vecino que estaba siendo buscado desde el martes.
Personal policial fue hasta el lugar y encontró a David T., en la parte trasera del rodado, sin vida. Solicitaron la asistencia de personal del Sies, que constató que la víctima tenía al menos un golpe en la cabeza.
Por orden judicial, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia y poder determinar la causa de muerte.
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